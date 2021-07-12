Мать журналиста Дениса Ивашина: Я буду бороться за своего сына до конца 12.07.2021, 13:45

Уже второй месяц журналист не получает никаких писем.

Журналист-расследователь Денис Ивашин из Гродно уже четыре месяца остается за решеткой в Гродненской тюрьме. Его задержали 12 марта по ст. 365 Уголовного кодекса «Вмешательство в деятельность сотрудника внутренних дел». За это время Дениса неоднократно возили на беседы в КГБ, дважды бросали в карцер. Во время последней такой отсидки у него стало плохо с сердцем. Уже второй месяц журналист не получает никаких писем.

«Мы из тех родных, кто не будет молчать»

«Сегодня я как выжатый лимон: наверное, из-за всех эмоций», – начинает рассказ Людмила, мама журналиста.

Журналисты «Белсата» встретились с ней после того, как у Дениса случился сердечный приступ. Она разговаривала с начальником врачебной службы, который рассказал о состоянии журналиста в тюрьме.

«Когда я спросила, что случилось с сыном, он начал с фразы: «Инфаркта не было». Наверное, видел, в каком я была состоянии, и прежде всего решил меня успокоить. Он рассказал, что на фоне постоянного эмоционального, психологического стресса, в котором Денис остается уже четвертый месяц только за то, что он журналист, начались изменения в работе сердца. Началось учащение и замирание ритма. Как от этого избавиться? Только исключить стресс. А как исключить стресс в этих условиях и сколько это будет еще продолжаться?» – Людмила складывает руки в замок.

Денису прописали лекарство, чтобы восстановить ритм сердца. Людмила написала заявление, чтобы сына положили на амбулаторное исследование – ответили, что необходимости в госпитализации нет, Денис под наблюдением.

«Сделать какое-то более серьезное исследование в тюрьме невозможно, у них нет даже аппарата УЗИ. Потом разговаривала с заместителем начальника по идеологической работе, спросила его: тюрьма же, мол, называется исправительным учреждением, но какая она исправительная, если она губит здоровье? Меняйте название», – рассказывает Людмила.

Денис уже дважды был в карцере. После первого раза он попросил передать лекарство от болей в сердце, витамины. Родные насторожились: зачем, что случилось? Но никакой информации так и не получили.

«Денис очень нас любит, как и мы его, и очень нас охраняет, в том числе от такой информации, которая может навредить нашему здоровью. Тогда мы толком ничего и не узнали. Лекарства и витамины купили, отнесли, но у нас ничего не приняли. Через какое-то время через адвоката узнали, что здоровье у Дениса более-менее нормальное, не жалуется», – говорит мать узника.

Через некоторое время журналист попал в карцер второй раз. В его камере – 3,5 х 2 метра – стоят две двухъярусные кровати. Денис спал на втором ярусе, освободилось место внизу – переместился туда. За это ему дали пять дней карцера. Бывалые люди говорят, что это слишком жесткое наказание за такую провинность. Во время этой второй отсидки Денису стало плохо. Пригласили медика, сделали кардиограмму. На следующий день журналиста выпустили из карцера, его осмотрел кардиолог из поликлиники, выписали лекарства – для сердца, успокоительные, витамины.

«Когда я узнала об этом… передать свое состояние сложно, это все очень больно. Начала бить тревогу, написала эмоциональный пост в «Фейсбуке», что вызвало большой резонанс. И я этому очень рада. Мы из тех родных, кто не будет молчать, а будет кричать», – взволнованно говорит Людмила.

«За издевательства и пытки всем придется отвечать»

По словам матери, сейчас на психику Дениса колоссально давят. Например, утром в камеру приходит замначальника тюрьмы, приносит лист бумаги: мол, садись, пиши признание. Вечером приходит забирать лист, а он пустой.

«В чем Денис должен признаваться? Он ни в чем не виноват. Также его регулярно возили на беседы в КГБ без адвоката. Там присутствуют люди в штатском и подполковники. Требование –признаться, взять вину на себя, сотрудничать с органами. Тогда, возможно, сократят срок. Как такое вытерпеть? Когда Дениса привозят в камеру после таких разговоров, он полчаса молча сидит и смотрит в одну точку на полу. Меня волнует вопрос, кто те люди, которые с ним беседуют. Белорусы или заклятые восточные друзья?» – задается вопросами мать журналиста.

Денис Ивашин проходит подозреваемым по делу по ст. 365 УК («Вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел»). Ему грозит до трех лет лишения свободы. Ведет дело старший следователь по особо важным делам УКГБ по Гродненской области Александр Лавренчук. В чем заставляют признаться, неизвестно. Мать волнуется, что сыну могут предъявить нечто подобное, как и медийному менеджеру Андрею Александрову: измену государству.

«Внутреннее напряжение очень сильное. Но я своего сына буду защищать всеми возможными способами», – твердым голосом говорит Людмила.

Женщина отмечает очень заметную поддержку, в том числе из-за границы. Но ей хотелось бы, чтобы было большее давление на власти Беларуси:

«Столько людей арестованы и за решеткой ни за что, в ужасных условиях, под огромным прессингом. Это издевательство и пытки, за которые, конечно, всем придется отвечать. Я убеждена: никто этого не простит».

26 мая умерла бабушка Дениса, за которой он ухаживал последний год. Людмила позвонила следователю Лавренчуку и попросила, чтобы сыну разрешили попрощаться. Тот отказал.

«На следующий день мне позвонили и сказали, что решили все же привезти Дениса попрощаться с бабушкой. Уточнили, когда, в какое время, попросили, чтобы не снимали видео и фото. Утром в день похорон, 28 мая, я перезвонила Лавренчуку и спросила, все ли в силе, будет ли Денис. Следователь возмущенно сказал, что ничего не знал: его поставили перед фактом и он до сих пор против, решили без него. Мы ждали. Я стояла возле окна, чтобы видеть въезд на кладбище, с надеждой, что все же привезут Дениса. Не привезли. В день похорон адвокат пошла к Денису с самого утра, чтобы сообщить обо всем и немного подготовить. Он был в шоке от новости, но ожидал, что его отпустят попрощаться», – говорит мать журналиста.

«Денис пишет очень трогательные письма, всегда так наплачешься, пока прочитаешь»

С 19 мая Денис не получает от родных писем. Людмила говорит, что они отправляют письма с уведомлением, есть все квитанции, что письма доставлены. Но Денис ничего не получает.

«Ежедневно проверяем почтовый ящик – пустой. Пишем письма раз в неделю, каждое письмо нумеруем и пишем под копирку. У меня целая папка переписки со следователем, прокуратурой и так далее. Надеюсь, все это пригодится в свое время. Хотела передать Денису вентилятор в камеру, когда была эта жара. Не взяли. Зная при этом, что у него проблемы со здоровьем. Такая вот «человечность», все направлено на то, чтобы унизить, сломать человека», – отмечает Людмила.

Когда женщина начинает говорить о письмах от Дениса, голос становится мягким и теплым, а на лице появляется легкая улыбка:

«Денис пишет очень трогательные письма, всегда так наплачешься, пока прочитаешь. После перечитываешь по сто раз. Он больше нас поддерживает в письмах. Советует, как все вытерпеть. Расстраивается, что не может ничем нам помочь. В каждом письме передает благодарности тем, кто нас поддерживает. Не жалуется ни на что. Пишет, что держится, занимается физической подготовкой, насколько возможно, много читает. Денис любит фантастику, недавно читал Шендеровича. Уже наверное половину тюремной библиотеки перечитал. Выписали ему газету «Новое время» – не принесли ни одного номера. Зато приносят «Звезду», «Гродненскую правду», «СБ». Но он как журналист умеет читать Между строк».

Людмила Ивашина живет за городом, ведет небольшое хозяйство, растит птиц – кур, гусей, уток. Об этом и пишет сыну в письмах:

«Пишу ему детские наивные письма, ему это нравится, это его немного расслабляет. Прошу, чтобы побольше занимался физическими упражнениями, берег глаза и не так много читал, психологически готовил себя к происходящему. Пишем самые добрые письма. Дай бог, они все сохранятся. У Дениса есть мечта написать книгу о своей семье. Он изучал нашу родословную, лет на 300 вглубь пошел. И это настолько интересно! И, возможно, наша нынешняя переписка также войдет в эту книгу».

«Работа Дениса нужна стране»

Отец Дениса – украинец, родом из Днепра, работал на «Азоте» инженером, его уже давно нет в живых. Мать журналиста работала в детском саду. Денис воспитывался в очень спокойной интеллигентной семье.

«Он очень честный человек, лучше промолчит, но никогда не соврет. Его бабушка, Раиса Борисовна, моя мама, учила его быть всегда честным. А моя бабушка Василиса всегда говорила: врать никогда нельзя, любая ложь вылезет через 30-40 дней. И это мне, маленькой девочке, так въелось в память», – вспоминает Людмила.

У журналиста есть старший брат Николай, он живет во Франции, работает в крупном колледже заведующим хозяйством. Каждый день звонит: спрашивает, как Денис, какие новости.

«Денис с трех лет начал читать все подряд. Пока я вела его в садик, он столько историй придумывал и рассказывал, так интересно фантазировал! Из листочков мультики вырезал и склеивал. Наверное, поэтому до сих пор любит фантастику. Когда учился в школе, я никогда не проверяла его домашних заданий, настолько ответственно и самостоятельно он ко всему подходил. Эта черта сохранилась и во взрослой жизни», – отмечает мать политического узника.

В юности Денис был в «Молодом фронте». В 1990-е происходило много интересных акций, тогда и зародились национальные ценности у Дениса и много других белорусов.

«В то время там были белорусы – настоящие глыбы: Зенон Позняк, Михаил Ткачев, Микола Маркевич. Чудесные люди, гордость Беларуси! И в них была сила, они могли что-то делать. Денис ходил на мероприятия и заседания, они ездили по памятным местам, вкладывали венки и цветы», – вспоминает Людмила.

У Дениса экономическое образование, но посвятил свою жизнь он журналистике. Первые свои работы написал о событиях в Сирии: собирал, систематизировал, анализировал информацию из открытых источников. Материалы вызвали любопытство, тогда про Дениса впервые услышали. В 2014 году он поехал на Майдан: не мог равнодушно смотреть на происходящее в Украине. Пробыл там недолго, но успел познакомиться с командой «Информнапалма», которая занимается расследованиями. Сначала переводил их работы, а потом углубился, изучил дело и начал делать свои расследования.

«У него это очень хорошо и легко получается, внутри сидел этот аналитический талант. И главное, ему это нравилось. Надеюсь, будет еще долго нравиться, он напишет еще много расследований, будет приносить пользу своей работой», – с гордостью говорит Людмила.

Денис использует не просто белорусский язык, а тарашкевицу. Он очень усидчивый, если что-то задумал – сделает.

«Это качество полезно в расследованиях: он находит, сопоставляет и анализирует огромный объем информации. Работа Дениса нужна стране! Когда он обличал «казачков» и агентов «русского мира» в Беларуси – это же важно для национальной безопасности. Денис делал работу наших органов, вскрывал эти все факты», – убеждена мать журналиста.

«Он говорил: я не могу молчать»

Мать всегда беспокоилась за сына, они не раз обсуждали, что случиться может что угодно:

«Накануне его задержания, дня за два, мы с ним именно об этом разговаривали. Я говорила Денису: они могут сломать судьбу, сделать много неприятностей. Он мне ответил: «Мама, я все понимаю, я ко всему готов. Я знаю, что так может произойти, но я не буду молчать. Я не могу молчать. Я должен доносить людям правду». И через несколько дней соседка мне сообщает: Дениса забрали. Что я почувствовала в тот момент? Сердце чаще забилось. Шок. Не знаю, как это назвать. Голова соображает, но сердцу сказать «успокойся» невозможно. Идет такой разнобой головы и сердца… Через несколько часов приехали с обыском к нам за город».

Денису многие советовали уехать из страны, но он и слушать не хотел. Говорил, что это его страна и он будет здесь жить, что бы ни случилось. Мать подчеркивает: Денис – большой патриот Беларуси. С семьей они практически в каждые выходные ездили в разные уголки страны, Денис готовился и устраивал родным экскурсии.

«После задержания сына мы сразу собрались и начали думать, что делать, обозначили планы. Первый шаг, второй, третий. Даже не представало такого вопроса, чтобы бояться. Мы не из трусов. Я буду бороться за своего сына до конца. Делаем что можем. Кричим, топаем, стучимся во все двери. Но, думаю, если бы не было поддержки, то и меня не было бы. Я уже не говорю, как работает мое сердце. Но я должна дождаться Дениса», – говорит Людмила.

Главная опора для матери сегодня – жена журналиста Ольга:

«Оля и Денис очень похожи. Оля такая же честная, в чем-то упорная, настойчивая. Они оба прекрасно разговаривают по-белорусски. За ними очень интересно наблюдать, особенно когда они начинают ворковать, когда вместе поют песни, разговаривают, спорят. Это все так красиво! Они как одно целое. Я Олю очень люблю. Она столько делает для Дениса. Она умница, много о нем пишет, практически взяла на себя его работу, стала журналисткой. Мы сейчас практически все время вместе. С ней мы можем поговорить на любые темы, разделить на двух эту общую боль».

Как поддержать Дениса и его семью

Поддержать Дениса Ивашина можно, написав ему письмо (лучше заказаное е с уведомлением), а также перечислив деньги в тюрьму, чтобы он мог приобрести себе необходимые вещи.

Реквизиты для денежного перевода:

Тюрьма № 1, Гродно

УНП: 590003691

BIC: BAPBBY2X

IBAN: BY81BAPB36429050005540000000

Адрес для писем:

Денису Евгеньевичу Ивашину

Тюрьма № 1, ул. Кирова, д. 1, 230023, г. Гродно

Финансово поддержать семью Дениса Ивашина можно, сделав перевод на банковскую карту:

«БПС-СБЕРБАНК»: 5435 5311 6677 1004

LIUDMILA IVASHINA-DOBINA

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