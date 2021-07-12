На АЗС в Барановичском районе машину заправили странной темной жидкостью 9 12.07.2021, 13:58

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Машина перестала ехать.

Водитель утверждает, что на одной из местных станций он заправился бензином АИ-92, который по цвету сильно отличается от нормального топлива, а машина перестала ехать, сообщает intex-press.by.

По словам мужчины, он предупредил АЗС о ситуации по телефону, там пообещали разобраться в течение 15 дней.

— Заехал на своем Volkswagen Vento на заправку. Топлива в машине было на исходе. После неприятностей в прошлом я заправляюсь следующим образом. Сначала заливаю бензин с колонки в канистру, потом завожу домой и даю один день постоять. И лишь потом заливаю в бак. Так делаю, чтобы не было воды, использую канистру уже несколько лет. В этот раз я не проверил содержимое канистры, из нее сразу залил в горловину. Сама же канистра металлическая, непрозрачная, заметить, что что-то не так, было невозможно, — рассказал Onliner Николай.

— Отъехал примерно 10 километров от Барановичей, и вдруг Volkswagen перестал тянуть, по трассе двигался 40—50 км/ч. На светофоре заглох. Меня с машиной отбуксировал сын. Начали разбираться. Сняли бензонасос, откачали топливо. А оно совсем темное — абсолютно не похоже на 92-й бензин. Мы поменяли топливный фильтр. Но машина все равно не хочет ехать. Заводится, работает на холостом ходу, но при нажатии на педаль газа глохнет.

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