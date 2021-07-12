Реакция 7-летнего принца Джорджа на матч Англии с Италией стала хитом Сети 5 12.07.2021, 14:15

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фото: reuters

Наследник британского престола не скрывал своего разочарования от проигрыша сборной Англии.

На стадион Уэмбли в Лондоне за сборную Англии, которая уступила Италии в финале Евро-2020 пришли болеть принц Уильям, Кейт Миддлтон и их 7-летний сын принц Джордж Кембриджский, пишет «Униан».

Маленький фанат футбола принц Джордж не мог пропустить финальную битву Евро-2020, где за победу соревновались сборные Италии и Англии, но его постигло досадное разочарование.

На опубликованных кадрах видно, что юный принц Джордж очень эмоционально отреагировал на первый гол, который закатили его будущие подданные в ворота итальянцев. Очевидно, что для маленького наследника поход на столь важный футбольный матч с родителями стал ответственным событием. И несмотря на то, что членов королевской семьи с раннего детства учат сдержанным манерам, Джордж показал всю прелесть своей детской непосредственности.

Восторг мальчика после гола англичан, объятия с родителями и грусть после поражения - искренние детские эмоции попали на камеры и умилили сеть.

"Вся Англия сейчас - это принц Джордж", - пишут интернет-пользователи.

В то же время, отмечает некоторые, будущий монарх получил важный жизненный урок: надо стойко встречать не только успехи, но и неудачи.

"Сердце разбито. Поздравление сборной Италии с большой победой. Сборная Англии, вы дошли так далеко, но, к сожалению, на этот раз это был не ваш день. Вы можете держать головы высоко и гордиться собой - я знаю, все еще впереди", - личное обращение принца Уильяма распространили в официальном Instagram.

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