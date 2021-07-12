В Грузии оппозиция и журналисты заблокировали работу парламента
- 12.07.2021, 14:35
Место спикера парламента заняли несколько оппозиционных депутатов и активистов.
В зале парламента Грузии произошла драка после того, как туда ворвались оппозиционные журналисты и активисты, внеочередное заседание до сих пор не могут начать.
Об этом сообщают "Новости-Грузия".
Журналисты, которые накануне выходили на масштабную акцию протеста и потребовали отставки правительства из-за смерти коллеги, прорвали охрану парламента и зашли в здание. Оппозиционные депутаты заявили, что это они предоставили им пропуска для посещения парламента. Охрана пыталась, но не смогла их остановить.
На входе в здание произошла потасовка, в которой пострадал основатель оппозиционного телеканала "Пирвели" Вато Церетели - в этом СМИ работал и погибший оператор Александр Лашкарава.
Место спикера парламента заняли несколько оппозиционных депутатов и активистов. Они вывесили на трибуне флаги Грузии и ЕС и потребовали отставки правительства.
В кулуарах периодически возобновляется потасовка между журналистами, активистами и охраной.