Ответы на самые популярные вопросы белорусов о вакцинации от COVID-19 9 12.07.2021, 14:44

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В Беларуси, даже по официальной информации, ежедневно более 100 новых случаев коронавирусной инфекции.

После недолгого периода, когда, казалось бы, статистика по заразившимся коронавирусом стала менее пугающей, количество инфицированных в Беларуси ежедневно снова увеличивается более чем на 1000 (сегодня — 689 случаев, но это скорее исключение). При этом местные администрации начинают стимулировать (фактически принуждать) людей вакцинироваться. Но хотят не все. У нас что, все так плохо с заболеваемостью? Законно ли заставлять вакцинироваться? А как это работает в других странах? Zerkalo.io собирает ответы на самые актуальные вопросы о вакцинации в один текст.

Что у нас сейчас вообще с коронавирусом?

За последние дни статистика неутешительная: по данным Минздрава, в Беларуси ежедневно более тысячи новых случаев коронавирусной инфекции.

Вчера, 11 июля, в статистику добавилось 1220 новых заболевших, 10 июля — 1165, 9 июля — 1335, а 8-го — 1173.

Почти месяц Беларусь держалась, не преодолевая отметку в тысячу случаев: 1026 новых заболевших было 11 июня, и с того дня до 1 июля количество инфицированных исчислялось лишь сотнями. Если «лишь» вообще уместное слово для этой ситуации.

Впервые за всю пандемию более 1000 новых случаев Минздрав зафиксировал 10 ноября 2020 года. Тогда за прошедшие сутки выявили 1038 инфицированных.

С тех пор статистика то уменьшается (например, всего 398 случаев было 22 июня), то стоит на месте, то растет (23 декабря было 1922 положительных теста). Но более чем последние полгода мы почти каждый день имеем по 800−1000 новых случаев.

Это что, такие большие цифры?

Если сравнить с соседними странами, к сожалению, да:

- Украина. За 11 июля зафиксировано 290 новых случаев коронавируса, умерли 7 человек. Днем раньше, 10 июля, было 507 новых случаев COVID-19, 9 июля — 655, а в конце июня их было по 900.

- Литва. За сутки 11 июля там выявили 22 новых случая коронавируса. Скончались двое. Сутками ранее зафиксировали 25 случаев и ни одной смерти.

- Латвия. К утру 11 июля в этой стране насчитали 18 новых случаев коронавируса за прошлые сутки, причем умерших нет уже три дня подряд. За 9−10 июля статистика была такой: 32 и 36 новых инфицированных соответственно.

- Польша. Местный Минздрав сообщил о 44 новых случаях инфицирования за 11 июля. Смертей не было. В последние несколько дней уровень заражений не поднимается выше ста случаев в день, хотя еще 7 июля новых выявлений COVID-19 было 103.

- Россия. На утро 12 июля за последние сутки выявлено 25 140 новых случаев коронавируса, 11 июля в статистике указывали 25 033 заражения, 10 июля — 25 088, по данным сайта стопкоронавирус.рф. Еще 8 июля заболевших было меньше — 24 818. Судя по всему, темпы инфицирования растут: в конце июня был первый раз после января, когда количество новых случаев стало более 21 тысячи.

В случае Литвы и Латвии кто-то может подумать, что у них меньше случаев заболевания, так как и страны меньше Беларуси. Но глядя на статистику Польши и Украины (государств с количеством жителей около 40 миллионов, что как минимум в 4 раза больше Беларуси), понятно: дело не в размерах.

Хуже ситуация с COVID-19, пожалуй, только в России. Но это если судить по абсолютному числу новых случаев заражения. Если посчитать даже очень примерно, получится, что в относительных цифрах в Беларуси почти то же самое: 25 тысяч заражений в день на 144 миллиона населения России — это 0,017% от населения, а 1 тысяча на 9,5 миллиона Беларуси — 0,011%. Конечно, это не точный расчет, но он дает представление о масштабах.

Поэтому на работе сейчас заставляют вакцинироваться?

Действительно, в распоряжении редакции оказались несколько документов, которые показывают: организации (причем всех форм собственности) обязывают выполнить план по вакцинации своих сотрудников. В Центральном районе Минска, например, такое распоряжение подписали 7 июля.

Причина, почему распоряжения о выполнении плана по вакцинации появились именно сейчас, неизвестна. Скорее всего, это связано с отставанием в темпах вакцинации от ряда других стран и, как следствие, весьма печальной статистикой по коронавирусу. Такие выводы можно сделать из письма в IT-организацию, о котором упоминал dev.by: «Центр гигиены [и эпидемиологии Центрального района] обеспокоен низкими темпами вакцинации».

Но я совсем не хочу делать прививку. Разве законно так меня заставлять?

Адвокат Антон Гашинский комментировал, что требования принудительно вакцинироваться не основаны на законе (ст. 45 Закона «О здравоохранении»). Прививка от коронавиурса не относится к случаям, когда закон предусматривает принудительное оказание медицинской помощи.

— [Но] требование проходить вакцинацию от коронавируса — это другой случай. Оно направлено на обеспечение государственной политики в области нормализации эпидемиологической обстановки в Республике Беларусь и на создание общественного иммунитета к данному заболеванию. При этом законом не предусмотрена обязательная вакцинация, — объяснял Антон Гашинский. — Можно сказать, государственные органы в пределах своей компетенции принимают меры, используя так называемый способ кнута и пряника, то есть органы власти не могут обязать человека пройти вакцинацию, однако могут создать соответствующие ограничения для лиц, отказавшихся это делать (запрет посещения общественных мест и т. д.). «Пряником» могут быть, например, премии.

По мнению адвоката, вводимые некоторыми организациями и работодателями ограничения для не привитых от коронавируса не могут называться дискриминацией:

— Это не вопрос дискриминации, так как определенные ограничения обусловлены безопасностью остальных граждан. Никакого нарушения законодательства в этом нет, это общемировая практика, обусловлена она рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, членом которой является Республика Беларусь.

В Польше же не «Спутник V» колют! У нас почти только он в поликлиниках: разве это хорошая вакцина?

Известный врач-инфекционист Никита Соловей объяснял, что российская вакцина — такая же проверенная, как и другие:

— Публикации о «Спутнике» есть в журнале Lancet (британский научный медицинский журнал, издается с 19 века. — Прим. ред.). Любой медик понимает, что опубликоваться там очень и очень сложно, это многоступенчатая система рецензирования, начиная с оценки данных профессиональными биостатистиками. Поэтому все «не исследована, не известна» — это просто отговорки, не подкрепленные никакими объективными данными, — уверен врач.

Кроме того, инфекционист заметил: по различным вакцинам от COVID-19 выходят сотни публикаций в неделю на английском языке — от исследования эффективности в разных группах до описания всевозможных побочных эффектов, встречающихся с частотой один на несколько сот тысяч и более вакцинированных. Ни один вопрос сейчас так активно не изучается в мире, как вакцинопрофилактика коронавирусной инфекции.

Никита Соловей привел пример: только с 1 июня 2021 года в PubMed (база данных медицинских и биологических публикаций Национальной медицинской библиотеки США. — Прим. ред.) насчитывается почти 1500 публикаций по разным аспектам вакцинации против COVID-19.

— Вместо того, чтобы искать, как избежать вакцины, в нормальных, цивилизованных странах все, кто не имеет противопоказаний, сами стоят за ней в очереди и как можно быстрее вакцинируются. Вакцины ищут и ждут, ее не всем хватает. Иногда надо думать не только о себе, но и об окружающих, которые могут относиться к группе риска по тяжелому и осложненному течению COVID-19 и могут легко инфицироваться вирусом, тяжело заболеть и даже умереть, — высказал свою позицию врач. — Всё из-за молодого и на вид здорового человека, который легко переносит коронавирусную инфекцию, но является его активным распространителем.

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