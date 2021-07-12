В Китае создали ткань, которая охлаждает тело в жару 12.07.2021, 14:57

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Фото: depositphotos.com

Возможно, она появится в продаже уже в следующем году.

В Китае специалисты из Хуачжунского университета науки и технологии разработали ткань, способную охлаждать тело в жару, пишет "Гордон".

В состав такой ткани входят волокна из оксида титана, тефлона и полимолочная кислота. С их помощью одежда способна отражать ультрафиолетовое и инфракрасное излучение.

В ходе испытаний доброволец в жилете, состоящем из половины метаткани и половины хлопка, сидел под прямыми солнечными лучами в течение часа. Отмечается, что температура кожи под метатканью выросла с 31°C до 32°C за это время, в то время как температура кожи под хлопком поднялась до 37 °C.

Еще в одном тесте машину покрыли чехлом из обычной ткани и метаткани. Отмечается, что при нахождении на солнце с 11.00 до 13.00 в автомобиле со стандартным чехлом температура поднялась до 57 °C, в автомобиле с покрытием из метаткани – до 30 °C.

Разработчики рассказали, что изготовление метаткани "можно легко" связать с современным производством. Они также выразили надежду, что их продукция появится в продаже в следующем году.

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