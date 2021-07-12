В Молдове посчитали 100% протоколов: уверенно победила проевропейская партия 4 12.07.2021, 15:08

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Пророссийские силы с треском провалились.

После обработки 100% протоколов ЦИК Молдовы сообщил об уверенной победе на досрочных выборах партии "Действие и Солидарность" (PAS) Майи Санду с результатом 52,8% голосов избирателей, сообщает ЦИК Молдовы.

На втором месте - пророссийский блок "Партии социалистов и Партии коммунистов" (ПСРМ-ПКРМ) с поддержкой 27,17% голосов.

Третье место получила партия "Шор", за которую проголосовали 5,74% избирателей.

Остальные политические силы и блоки не смогли преодолеть избирательный барьер.

По подсчетам молдавских СМИ, в новом составе парламента партия "Действие и солидарность" (PAS) может получить 62-63 места, блок коммунистов и социалистов - 32, а партия "Шор" - 6 мест.

В Молдове проголосовали 1467205 избирателей, за рубежом - 211 830.

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