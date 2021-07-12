И снова лесовоз: рассыпавшиеся бревна почти перекрыли трассу Р63 1 12.07.2021, 15:10

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ЧП с лесовозами стали происходить регулярно.

Новости о происшествиях с лесовозами приходят с печальной регулярностью, а учитывая нынешние темпы вырубки леса, не стоит надеяться на то, что их станет меньше. Свидетелем очередной коллизии стал читатель «Онлайнера» под ником tem_maskalenka: он прислал фото и видео лесовоза, внезапно «разгрузившегося» на трассе Р63.

На фото с коптера можно увидеть общую картину произошедшего: у лесовоза Scania выпали бревна из прицепа. Рядом с ним, почти в кювете, находится грузовик МАЗ с полуприцепом. Неизвестно, было ли касание между грузовиками, либо МАЗ просто уходил от удара на встречную полосу, — по крайней мере, участники происшествия никак не препятствуют движению легкового автотранспорта. А вот грузовики, судя по всему, проехать не могут, поэтому и со стороны Зембина, и со стороны Плещениц возникают заторы.

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