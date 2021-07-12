Чехия отказала России в размещении наземной спутниковой станции 4 12.07.2021, 15:18

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Прага опасается шпионажа.

Власти Чехии отказали России в размещении наземной станции обновленной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, которая должна начать работать в конце года после запуска навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К2». Об этом, как передает журнал Respekt, сообщил министр транспорта страны Карел Гавличек, пишет «Новая газета».

«Российская сторона действительно обратилась в Минтранс с просьбой о эксплуатации спутниковой системы ГЛОНАСС», — сообщил он, добавив, что запрос России был отклонен. «Чешская Республика, как член ЕС, теперь явно ориентируется на европейскую навигационную систему Galileo, которая базируется в Праге, обслуживает все государства-члены ЕС и находится под гражданским контролем», — заявил Гавличек.

Россия планирует запустить улучшенную версию своей спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС в конце этого года. Как сообщают американский новостной журнал Newlines, новостной портал Эстонии Delfi.ee и Respekt, некоторые западные спецслужбы заявили, что эту систему также можно использовать для шпионажа против Запада. Речь идет, в частности, о контроле за ядерным оружием.

«Глонасс-К2» может предоставить российской армии больше информации и более точные данные за пределами официальных рамок, сообщают СМИ. По информации Respekt, с запросом России были ознакомлены и чешские спецслужбы.

«Было бы большим риском, если бы в технологических функциях станции был элемент, который мог бы осуществлять шпионскую деятельность, — заявил изданию источник в чешских спецслужбах. — Хотя это система, используемая как часть навигации по всему миру, ГЛОНАСС также содержит зашифрованные механизмы, которые служат российской армии и ее интересам», — уверен он.

По словам министра транспорта, власти Чехии также спрашивали о риске шпионажа. «Ответов на эти вопросы с российской стороны мы не получили», — сообщил Гавличек.

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