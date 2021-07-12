Названы 4 города, ставшие кандидатами на звание Зеленой столицы Европы 12.07.2021, 15:35

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Титул присуждается с 2011 года крупным городам, сумевшим добиться заметных успехов в области экологии.

Хельсингборг (Швеция), Краков (Польша), София (Болгария) и Таллин (Эстония) стали финалистами на звание Зеленой столицы Европы 2023 года. Победители будут объявлены 9 сентября в Лахти (Финляндия) – Зеленой столице Европы 2021 года, пишет сайт euro-pulse.ru.

Титул «Зеленая столица Европы» присуждается с 2011 года крупным городам, сумевшим добиться заметных успехов в области экологии. В 2022 году «Зеленой столицей Европы» станет французский город Гренобль.

Кроме того, шесть европейских городов вошли в шорт-лист кандидатов на звание «Европейский зеленый лист» 2022 года. Это Бистрица (Румыния), Эльсинор (Дания), Гава (Испания), Тревизо (Италия), Валонгу (Португалия) и Винтерсвейк (Нидерланды).

Это звание присваивается улучшившим свою экологию небольшим городам (до 100 тысяч жителей). В 2021 году этот титул носят Габрово (Болгария) и Лаппеенранта (Финляндия).

В феврале этого года в Лахти — Зеленой столице Европы 2021 года — открылся первый в мире городской прокат лыж.

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