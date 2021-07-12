Медики назвали ягоду, которая защитит желудок 12.07.2021, 15:40

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Эта ягода является мощным антиоксидантом.

Ученые из Университета Барселоны установили, что клубника защищает слизистую оболочку желудка от разрушительного влияния алкоголя, пишет сайт medicina.ua.

Это открытие сможет помочь не только любителям выпить, но и всем людям, страдающим от гастрита или язвы желудка.

Исследователи давали лабораторным крысам раствор этанола. Они обнаружили, что слизистая оболочка желудка меньше страдала от воздействия алкоголя у тех животных, которые в течение десяти дней до этого получали экстракт клубники. Эти ягоды являются, сами по себе, мощными антиоксидантами. Кроме того, они активизируют в организме ферментные процессы и защитные антиокислительные механизмы. Ученые считают, что частое употребление клубники может предотвратить развитие болезней желудка. Но предупреждают, что это не дает разрешения на злоупотребление алкоголем.

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