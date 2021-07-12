В Варшаве не пустили на самолет посла Эстонии, который не хотел надевать маску 7 12.07.2021, 15:45

4,040

Самолет в Казахстан вылетел без него.

В варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена посла Эстонии в Польше не пустили на борт самолета за отказ надеть маску.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на RMF24.

Инцидент произошел в воскресенье вечером незадолго до полуночи. Сотрудники компании, обслуживающей самолеты в аэропорту, отказались пустить мужчину в самолет, следовавший в столицу Казахстана, поскольку он не хотел надевать маску.

Также сообщается, что дипломат вел себя агрессивно и пришлось вызвать охранников аэропорта.

Посла вывели из зоны ограниченного доступа и он с сотрудниками охраны ждал прибытия полицейских.

Во время проверки посол уже был в маске и вел себя спокойно. Показав дипломатический паспорт, он покинул помещение аэропорта. Самолет в Казахстан вылетел без него.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».