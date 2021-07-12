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Руководство «Гродно Азот» скрывает крупную утечку аммиака?

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  • 12.07.2021, 15:45
  • 9,344
Руководство «Гродно Азот» скрывает крупную утечку аммиака?
иллюстрационное фото

Сообщается, что произошла утечка аммиака в таком объеме, что ее можно приравнять к техногенной аварии.

По сообщениям от подписчиков телеграм-канала «Беларусь за МКАДом» из Гродно, на прошлой неделе в одном цехов ОАО «Гродно Азот» произошла утечка аммиака в таком объеме, что ее можно приравнять к техногенной аварии. Руководство предприятия об этом умолчало. На стационарных постах замеров, которые находятся как в самом Гродно, так и в окрестностях, превышение по аммиаку превысило в три с половиной раза через сутки после аварии. И это официально, а неофициально — еще больше.

Подписчик отмечает, что до этого в цеху Карбамид-2, где и произошла авария, уже лет десять был пропуск аммиака. По его словам, люди просто ходили дышали им каждый день. На жалобы начальник и главный инженер никак не отреагировали.

«Саму территорию затянуло аммиаком: при максимальной концентрации в рабочей зоне 20 мг/м3, аммиак ощущался так что не возможно было дышать. Скажу, что аммиак становится ощутим при концентрации 37мг/м3. Все цифры из энциклопедии можно погуглить и проверить», — пишет читатель.

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