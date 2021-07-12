В Беларуси сделали уникальную операцию ребенку3
- 12.07.2021, 15:54
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10-часовая операция прошла успешно.
В Беларуси сделали уникальную операцию ребенку, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Подобная операция по лечению торакоабдоминальной аневризмы брюшной аорты у ребенка — первая в мировой практике. Обычно аневризмы встречаются у взрослых. 11-летний мальчик перенес инфекцию, которая и привела к возникновению заболевания.
10-часовая операция прошла успешно, и мальчик должен поправиться. Теперь он чувствует себя удовлетворительно.