В Беларуси сделали уникальную операцию ребенку 3 12.07.2021, 15:54

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фото: dpa

10-часовая операция прошла успешно.

В Беларуси сделали уникальную операцию ребенку, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Подобная операция по лечению торакоабдоминальной аневризмы брюшной аорты у ребенка — первая в мировой практике. Обычно аневризмы встречаются у взрослых. 11-летний мальчик перенес инфекцию, которая и привела к возникновению заболевания.

10-часовая операция прошла успешно, и мальчик должен поправиться. Теперь он чувствует себя удовлетворительно.

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