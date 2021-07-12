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Оппозиция в парламенте Грузии хочет объявить недоверие правительству

  • 12.07.2021, 16:27
Оппозиция в парламенте Грузии хочет объявить недоверие правительству

Для вотума недоверия и выдвижения своего кандидата в премьеры необходимо как минимум 50 голосов.

Оппозиция в парламенте Грузии готовится начать процедуру выражения недоверия правительству на фоне нового кризиса, пишет "Европейская правда".

Для вотума недоверия и выдвижения своего кандидата в премьеры необходимо как минимум 50 голосов. Сейчас оппозиция имеет в законодательном органе 66 мандатов - достаточно для начала процедуры выражения недоверия, но недостаточно для утверждения нового правительства.

Парламент Грузии уже возобновил работу после того, как журналисты и оппозиция сначала сорвали заседание. При этом часть оппозиционных депутатов вывели, а некоторые вышли сами в знак протеста, когда спикер не дал им слово.

Спикер парламента Каха Кучава заявил, что считает недопустимым блокирование работы парламента и что это "только на пользу интересам наших врагов".

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