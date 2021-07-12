Во вторник в Беларуси ожидается до +36 градусов
- 12.07.2021, 16:27
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Днем местами возможны кратковременные дожди и грозы.
Ночью во вторник, 13 июля, в Беларуси ожидается от +13 до +22 градусов, в дневные часы — от +29 до +34, а местами и до +36 градусов (в Минске — до 34 тепла), сообщает Белгидромет.
Днем местами возможны кратковременные дожди и грозы.
Подобная погода сохранится в нашей стране в течение недели. Предполагается, что температура воздуха будет на 6 градусов выше климатической нормы.