Во вторник в Беларуси ожидается до +36 градусов 12.07.2021, 16:27

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Днем местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Ночью во вторник, 13 июля, в Беларуси ожидается от +13 до +22 градусов, в дневные часы — от +29 до +34, а местами и до +36 градусов (в Минске — до 34 тепла), сообщает Белгидромет.

Днем местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Подобная погода сохранится в нашей стране в течение недели. Предполагается, что температура воздуха будет на 6 градусов выше климатической нормы.

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