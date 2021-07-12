Крупнейшие за десятилетия антиправительственные протесты на Кубе: фоторепортаж

Крупнейшие за десятилетия антиправительственные протесты на Кубе: фоторепортаж2
- 12.07.2021, 16:43
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Акции начались в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, затем распространились по всей стране.
На Кубе 11 июля прошли массовые антиправительственные протесты, их участники выразили недовольство экономической политикой страны и темпами вакцинации от коронавируса, сообщило BBC news (перевод - «Гордон»).
Антиправительственные демонстрации начались в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, затем распространились по всей стране. Журналисты отметили, что это крупнейшие протесты в стране за десятилетия.