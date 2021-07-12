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Крупнейшие за десятилетия антиправительственные протесты на Кубе: фоторепортаж

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  • 12.07.2021, 16:43
  • 1,916
Крупнейшие за десятилетия антиправительственные протесты на Кубе: фоторепортаж
Фото: EPA

Акции начались в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, затем распространились по всей стране.

На Кубе 11 июля прошли массовые антиправительственные протесты, их участники выразили недовольство экономической политикой страны и темпами вакцинации от коронавируса, сообщило BBC news (перевод - «Гордон»).

Антиправительственные демонстрации начались в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, затем распространились по всей стране. Журналисты отметили, что это крупнейшие протесты в стране за десятилетия.

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