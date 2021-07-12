Испания использует 4,3 милиардов евро из средств ЕС на развитие индустрии электромобилей 12.07.2021, 17:02

Премьер-министр ожидает, что вклад этого сектора в экономическое производство к 2030 году достигнет 15%.

Испания планирует инвестировать 4,3 миллиарда евро в запуск производства электромобилей и аккумуляторов в рамках большой национальной программы, которая будет финансироваться в основном за счет фондов восстановления ЕС.

Об этом заявило испанское правительство в понедельник, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Педро Санчес отметил, что правительственный план, направленный на стимулирование частных инвестиций, будет включать всю производственную цепочку от добычи лития до сборки аккумуляторных элементов и производства электромобилей.

«Для Испании важно отреагировать и предусмотреть трансформацию в автомобильном секторе Европы», - сказал он, добавив, что, по оценкам правительства, частный сектор может внести в эту инициативу еще 15 млрд евро.

После Германии Испания является вторым по величине производителем автомобилей в Европе и восьмым в мире.

С новой инвестиционной программой, которая является частью пакета объемом 13 млрд евро, предназначенного для обеспечения устойчивой мобильности, Санчес ожидает, что вклад этого сектора в экономическое производство к 2030 году достигнет 15% по сравнению с 10% сейчас.

Программа будет включать 1 млрд евро для усиления инфраструктуры зарядки, добавил Санчес.

Как один из основных бенефициаров программы восстановления ЕС после пандемии объемом 750 млрд евро, Испания получит около 70 млрд евро в виде грантов до 2026 года, чтобы возродить свою экономику, которая сильно пострадала от кризиса COVID-19.

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