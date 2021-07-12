Что происходит с курсом рубля и к чему белорусам готовиться в ближайшее время? 1 12.07.2021, 17:29

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Рассказывает эксперт.

После роста на прошлой неделе на валютных торгах 12 июля стоимость валютной корзины в Беларуси подешевела. Каким может быть курс белорусского рубля в ближайшей перспективе, intex-press.by рассказал Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия».

Что происходит с валютной корзиной?

В первый день недели доллар и российский рубль подешевели к белорусскому рублю, курс евро вырос, но незначительно. Доллар на торгах в понедельник снизился на 0,15%, до 2,5704 рубля, а евро вырос на 0,06% до 3,0521 рубля. Российский рубль подешевел на 0,47% до 3,4456 белорусских рубля за 100 российских. Падение доллара и российского рубля потянуло стоимость валютной корзины вниз, и после роста на прошлой неделе она подешевела на 0,26%.

Кстати, сейчас корзина стоит дешевле, чем на начало года. Снижение составило 1,44%. То есть можно констатировать, что с учетом курсов трех иностранных валют белорусский рубль сейчас чуть крепче, чем на начало года.

Почему так

Если говорить о причинах того, почему валютная корзина подешевела в течение дня, то никаких глубинных причин в этом нет и быть не может. То есть все происходит в рамках ежедневных колебаний, и это говорит о соотношении спроса и предложения в какой-то один конкретный день. То есть сегодня объемы торгов на бирже были примерно в два раза ниже обычного, значит можно констатировать, что продавцов валюты было мало, а покупателей валюты – еще меньше. Причины надо искать в более-менее длительных тенденциях, потому что причины роста и падения в течение одного дня – чаще всего абсолютно случайны.

Какой прогноз на ближайшее время?

Снижение валют в понедельник (12 июля) не означат, что они будут снижаться всю неделю. К концу недели возможен рост. Доллар может подорожать до 2,61, евро – до 3,09, а российский рубль – до 3,47 (за 100 российских).

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