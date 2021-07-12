Литва выступает за новые санкции против Беларуси из-за «гибридной агрессии» 1 12.07.2021, 17:50

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Рост числа нелегальных мигрантов, прибывающих из Беларуси в Литву, тревожит литовских политиков.

Группа депутатов сейма (парламента) Литвы выступила с инициативой признать выросшую из Беларуси незаконную миграцию «гибридной агрессией» и рассмотреть возможность начала консультаций с НАТО. Как сообщает агентство BNS, проект резолюции такого содержания зарегистрирован в понедельник, 12 июля, в секретариате законодательного собрания в Вильнюсе, пишет сайт DW.

«Я считаю, что мы точно можем констатировать, что минский режим способствует незаконной миграции через Беларусь. Эта гибридная агрессия может расширяться, использоваться и даже стать основой для новых угроз в контексте широкомасштабных военных учений «Запад». Поэтому мы относимся к этому очень серьезно и вместе с правительством предлагаем ответ и меры сдерживания», - приводятся в пресс-релизе слова главы Комитета по национальной безопасности и обороне сейма Лауринаса Касчюнаса.

Надежды на помощь ЕС и НАТО

В случае продолжения и усиления «гибридной агрессии» инициаторы предлагают начать консультации на предмет территориальной целостности Литвы, политической независимости и безопасности с членами НАТО и, в первую очередь, с США.

Литовский парламент намерен также обратиться к государствам ЕС, Еврокомиссии и прочим ведомствам с призывом предоставить Литве необходимую помощь в противостоянии «гибридной агрессии». Литва выступает за введение со стороны ЕС новых санкций после недавно согласованных секторных санкций, утвержденных в связи с принуждением Минском к посадке самолета Ryanair и арестом оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Глава литовского МИДа призывает ввести санкции против Минска

Между тем министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что введение дополнительных санкций в отношении Беларуси по причине подстрекательства миграционного кризиса было бы самым правильным ответом Евросоюза, сообщает «Интерфакс».

«Мы должны направить очень четкий сигнал, как сейчас Лукашенко, так и другим диктаторам.<…> Санкции должны быть очень четкими, быстрыми, и, по моему мнению, это самый правильный ответ», - заявил Ландсбергис в понедельник по прибытию в Брюссель на заседание министров иностранных дел Евросоюза. По его словам, Беларусь осуществляет против блока «гибридную атаку», используя незаконных мигрантов «как средство давления, чтобы изменить позицию ЕС о санкциях, по правам человека, по защите оппозиции, вынудив передумать».

Как сообщает агентство BNS со ссылкой на данные Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ), с начала нынешнего года на участке литовско-белорусской границы задержано, в общей сложности, 1634 нелегальных мигранта - в 20 раз больше, чем в прошлом году.

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