«Горжусь, что я белоруска» 1 12.07.2021, 18:12

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иллюстрационное Фото: «Белсат»

Что говорили в своем последнем слове обвиняемые по «делу студентов»?

12 июля фигуранты «дела студентов» выступили в суде с последним словом. Прокуратура, напомним, запросила для них от двух до двух с половиной лет лишения свободы, пишет zerkalo.io.

Обвиняемыми по делу проходят 12 человек: студенты БГУ Ксения Сырамалот, Егор Канецкий, Татьяна Екельчик, Илья Трахтенберг; студентки БГПУ Яна Орбейко и Кася Будько; отчисленные из БНТУ Виктория Гранковская и Анастасия Булыбенко; студентка Академии искусств Мария Каленик; студент МГЛУ Глеб Фицнер, а также преподаватель БГУИР Ольга Филатченкова и выпускница медуниверситета и представитель Тихановской по делам молодежи и студентов Алана Гебремариам.

Обвиняемые, по версии следствия, разработали план по привлечению в протестную активность студентов и сотрудников вузов. Всем им вменяется организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК). Вину признал только Глеб Финцер.

Прокурор запросил для всех 2 года и 6 месяцев колонии общего режима, Глебу Фицнеру — 2 года колонии общего режима.

12 июля обвиняемые выступили с последним словом.

«Мне больно, но уже не страшно. Я вышла не против власти, а против насилия»

В своем последнем слове Илья Трахтенберг сказал, что не согласен с обвинениями.

«Сторона обвинения хочет наказать меня какими-то абстрактными обвинениями и лишить меня свободы на два с половиной года. Самое очевидное объяснение такого обвинения — подавить протестное движение в университетах. (…) Высокий суд, у меня есть свои убеждения, о верности которых я рассуждать не буду. Я останусь свободным человеком, потому что я способен самостоятельно мыслить и принимать решения».

Остальным фигурантам дела Илья пожелал выбраться из ситуации, заложником которой они стали. Студент ждет от суда только одного — взвешенного и объективного решения, передает телеграм-канал «Студэнцкая думка».

Глеб Фицнер ограничился словами о том, что он признает вину, и попросил мягкий приговор.

Ольга Филатченкова выступила на белорусском языке. Она поблагодарила за поддержку и отметила, что была рада работать в одном из лучших вузов страны. Она также сказала, что студенты — будущее нашей страны, и ей жаль, что они вынуждены уезжать на время или даже навсегда.

Ольга зачитала имена родных и поблагодарила их за все. В конце выступления он прочитала поздравление с днем рождения дочке.

«Я знаю, что все сделала правильно. Мне больно, но уже не страшно. Я вышла не против власти, а против насилия. Мы — будущее поколение толерантности и свободы. Мы — это будущее», — сказала Настя Булыбенко.

Егор Канецкий отказался от последнего слова.

Татьяна Екельчик в последнем слове отметила, что за студентами будущее. Она попросила не лишать обвиняемых свободы и вынести для всех оправдательный приговор.

Кася Будько сказала, что любит Беларусь, несмотря на 8 месяцев, которые она провела в тюрьме. В своей речи она поблагодарила друзей и семью, пожелала сил своим «подельникам».

Маша Каленик сказала спасибо волонтерам, студентам Академии искусств и своим близким за то, что воспитали ее такой, какая она есть.

«Каждому, кого я встретила, я благодарна. Эти 8 месяцев не смогли меня переубедить. И поэтому последним моим словом будет «свобода», — сказала Яна Оробейко и поздравила присутствующих с восьмью месяцами заключения.

Алана Гебремариам подчеркнула, что считает себя невиновной и попросила оправдательного приговора. Про остальных обвиняемых она сказала, что «они не злодеи»,

«Я горжусь, что я белоруска», — сказала Алана.

Ксюша Сыромолот попросила семью беречь себя. Она сказала, что гордится своими родителями.

«Если вы, Высокий суд, и Республика Беларусь в целом, которую вы представляете, считаете, что преступно соблюдать Конституцию, преступно быть человеком — я пойму любой приговор», — закончила Ксюша.

Виктория Грановская очень волновалась и говорила с паузами:

«Хочу, чтобы вы не только послушали, но и услышали, что я и ребята хотим до вас донести. Я в августе 2020 года боялась и переживала за свое и чужие жизни. Бабушка учила, что нельзя терпеть насилие в семье. Беларусь — это дом, белорусы — одна большая семья. Я не мирилась и не буду мириться с насилием», — сказала Виктория.

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