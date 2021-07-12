Цены на нефть внезапно упали 2 12.07.2021, 18:17

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Зашедшие в тупик переговоры ОПЕК+ вскоре приведут к неконтролируемой добыче.

Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent и августовские фьючерсы на WTI упали на 1,1 и 1,2 процента, 12 июля к 16:30 по Минску они стоили 74,73 и 73,64 долларов за баррель соответственно, свидетельствуют данные биржи ICE.

После провала переговоров ОПЕК+ аналитики предсказывали рост цен на нефть. Причиной нестабильности стал отказ Объединенных Арабских Эмиратов продлевать на восемь месяцев лимиты добычи.

Однако с прошлой недели сырье внезапно начало дешеветь. Как отмечает Reuters, конфликт совпал по времени с замедлением восстановления мировой экономики, и снижение спроса компенсировало сокращение поставок. На прошлой неделе нефть упала в цене на процент, хотя все еще была близка максимумам октября 2018 года.

Сотрудник нефтяного брокера PVM Стивен Бреннок опасается, что зашедшие в тупик переговоры ОПЕК+ вскоре приведут к неконтролируемой добыче. Если стороны не договорятся, то на рынок вновь начнет идти слишком много нефти.

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