Белорус переоборудовал BMW Х5 для контрабанды сигарет

Белорус переоборудовал BMW Х5 для контрабанды сигарет8
- 12.07.2021, 18:21
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В результате он лишился сигарет и автомобиля.
Гражданин Беларуси хотел провезти партию сигарет из Украины в Польшу, но попытку пресекли украинские пограничники.
28-летний мужчина на BMW X5 пересекал украинско-польскую границу в пункте пропуска «Краковец», выбрав «зеленый коридор».
При углубленном осмотре автомобиля пограничники и таможенники нашли сигареты. Они были спрятаны в специально оборудованных тайниках между порогами и рамой в днище автомобиля. Всего было изъято 590 пачек сигарет без акцизных марок, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
В результате белорус лишился сигарет и автомобиля.