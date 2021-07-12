Белорус переоборудовал BMW Х5 для контрабанды сигарет 8 12.07.2021, 18:21

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Фото: dpsu.gov.ua

В результате он лишился сигарет и автомобиля.

Гражданин Беларуси хотел провезти партию сигарет из Украины в Польшу, но попытку пресекли украинские пограничники.

28-летний мужчина на BMW X5 пересекал украинско-польскую границу в пункте пропуска «Краковец», выбрав «зеленый коридор».

При углубленном осмотре автомобиля пограничники и таможенники нашли сигареты. Они были спрятаны в специально оборудованных тайниках между порогами и рамой в днище автомобиля. Всего было изъято 590 пачек сигарет без акцизных марок, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В результате белорус лишился сигарет и автомобиля.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

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