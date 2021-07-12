В Минске 31-летнего рабочего насмерть придавило элементом каркасной панели 2 12.07.2021, 18:53

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Несчастный случай произошел в цеху на улице Долгобродской.

29 июня в Минске на производстве погиб 31-летний рабочий, сообщает Следственный комитет.

— Несчастный случай произошел в цеху на улице Долгобродской в Минске. При проведении штукатурных работ каркасной панели массой более 2500 килограмм произошло опрокидывание ее элемента с гидравлического подъемного стола на 31-летнего мужчину. От полученных повреждений рабочий погиб на месте, — сообщили в СК.

Оперативники выяснили, что 31-летний мужчина работал без заключенного трудового договора, договора подряда, а также без оформления каких-либо гражданско-правовых отношений с организацией.

Очевидец произошедшего, 46-летний коллега погибшего, также работал на указанном объекте без официального трудоустройства.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 306 УК (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения или лишения свободы.

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