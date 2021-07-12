У Путина попросили $20 млрд из ФНБ, чтобы строить самолеты, как в СССР 9 12.07.2021, 19:00

4,880

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Потенциально заинтересоваться такими самолетами, по мнению эксперта, могут разве что страны-изгои.

Минпромторг подготовил план развития российской авиационной промышленности, который предполагает кратное увеличение выпуска лайнеров до уровней, сопоставимых с показателями СССР.

План создания «конкурентоспособной продукции» авиапрома, который предлагается включить в стратегию социально-экономического развития РФ до 2030 года, предусматривает производство 735 новых гражданских самолетов, сообщает «Коммерсант».

Помимо Sukhoi Superjet 100, в программу включены Ил-114, «Байкал», пять типов вертолетов, арктический турболет L-410, а также самый дорогой проект в линейке - среднемагистральные МС-21, которые задуманы как прямой конкурент массовым лайнерам Boeing и Airbus.

Объемы производства МС-21 предлагается довести до беспрецедентных с советских времен: к концу 2027 «Иркут», входящий в госкорпорацию «Ростех», должен выйти на темп 72 самолета в год.

Проект потребует гигантских расходов, которые авторы предлагают оплатить деньгами Фонда национального благосостояния.

Из общей суммы 1,84 триллиона рублей в 2021-30 гг ФНБ должен выделить 1,59 трлн, или 21,3 млрд долларов по текущему курсу.

Авиационный мегапроект станет крупнейшим для фонда и одним из самых дорогих в современной истории России, уступая разве что сочинской олимпиаде, которая обошлась в 40 млрд долларов.

Из одобренных на данный момент мегапроектов, которыми власти рассчитывают ускорить экономику до темпов выше мировых, наибольшее финансирование из ФНБ - порядка 10 млрд долларов - получит достройка БАМа и Транссиба, по завершении которой РЖД смогут резко увеличить вывоз угля из Сибири в Китай.

«Избыточно амбициозная» программа Минпромторга имеет неясные перспективы: до коронакризиса российским авиакомпаниям требовалось 50-70 самолетов в год, включая и Airbus, поэтому внутренний рынок вряд ли «переварит» больше 30-35 MC-21, указывает старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко.

Выход на внешние рынки, считает он, затруднен избытком самолетов после пандемии, а также активным демпингом со стороны Boeing, который восстанавливает портфель заказов после провала 737 MAX.

Потенциально заинтересоваться МС-21, по мнению Крамаренко, могут разве что страны-изгои - такие, как Северная Корея, Иран, Куба, Венесуэла и Беларусь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».