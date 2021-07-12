Илон Маск забронировал место на корабле Ричарда Брэнсона 1 12.07.2021, 19:37

Фото: Gettyimages.com

Билет стоит 250 тысяч долларов.

Инженер, миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск зарезервировал себе место, чтобы полететь на корабле Virgin Galactic, сообщает The Wall Street Journal. Основатель компании Ричард Брэнсон не только подтвердил бронирование билета Маском, но и добавил, что когда-то тоже полетит в космос на корабле компании SpaceX.

Пока неизвестно, когда именно Маск собирается лететь в космос на Virgin Galactic. Сообщают, что стоимость билета на космический корабль - 250 тысяч долларов. И это за четыре минуты, которые пассажиры будут находиться в невесомости. А чтобы просто забронировать место необходимо заплатить 10 тысяч долларов.

Но сам Маск пока не подтвердил информацию о своем будущем космическом полете.

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