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МВД: Онлайн-базы перестали работать из-за «аномальной жары»

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  • 12.07.2021, 19:47
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МВД: Онлайн-базы перестали работать из-за «аномальной жары»

Это не шутка.

Несколько дней назад белорусы заметили, что онлайн-сервисы МВД в целом и ГАИ в частности перестали работать, в том числе базы «Паспорт» и АИС «Гражданство и миграция». Некоторые предположили взлом. Но в опубликованном сегодня в телеграм-канале МВД сообщении ведомство уверяет, что причина отключения сервисов — в «плановых работах» и «аномальной жаре».

«С 8 июля доступ к ведомственным информационным сервисам МВД временно приостановлен.

В настоящее время проводятся плановые профилактические работы на сети передачи данных. Одна из причин сложившейся ситуации — аномальная жара.

Сотрудники милиции учитывают сложившуюся ситуацию при ежедневной работе и с пониманием подходят к оценке каждого отдельно взятого случая при обращении граждан», — сообщает МВД.

В ведомстве уверяют, что через неделю сервисы будут работать опять.

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