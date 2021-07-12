ЕС готов наказать режим Лукашенко новыми санкциями 12.07.2021, 20:01

Жозеп Боррель

Фото: dpa

Глава европейской дипломатии отметил, что ЕС внимательно следит за ситуацией на границе Литвы и Беларуси.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал недопустимым использование мигрантов в качестве оружия и допустил введение дальнейших санкций против белорусского режима. Об этом он заявил после заседания Совета ЕС 12 июля.

Боррель отметил, что в Беларуси продолжаются репрессии со стороны режима, в том числе против независимых СМИ на прошлой неделе. Также Боррель заявил, что ЕС выражает солидарность с Литвой в связи с высылкой литовских дипломатов из Беларуси.

Глава европейской дипломатии отметил, что ЕС внимательно следит за ситуацией на границе Литвы и Беларуси, и допустил возможность введения дальнейших санкций против режима.

«Мы внимательно следим за ситуацией на белорусско-литовской границе. Есть сообщения, что сейчас режим отправляет мигрантов на и польскую границу тоже. Мы призываем белорусские власти придерживаться международных обязательств. Мы предприняли некоторые ограничительные меры и готовы рассмотреть дальнейшие меры, чтобы ответить на такое поведение. Использование мигрантов в качестве оружия, отправка людей на границу – недопустимы, а именно это происходит сейчас на литовской и польской границах», – заявил Боррель.

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