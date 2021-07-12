В мире разрабатывают более 100 вакцин от коронавируса 12.07.2021, 20:06

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Многие из них уже вышли на третью фазу клинических исследований.

В мире на сегодняшний день ведется разработка более 100 вакцин от коронавируса. Многие из них уже вышли на третью фазу клинических исследований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного научного сотрудника ВОЗ Сумью Сваминатан.

"У нас есть 105 вакцин-кандидатов на стадии разработки. Многие из них находятся на третьей фазе клинических испытаний", - сказала она в ходе брифинга.

По ее словам, новые вакцины от коронавируса могут быть более эффективными, проще в хранении и применении.

"Необходимость в новых разработках и испытаниях (вакцин от коронавируса - ред.) сохраняется, и мы должны поощрять всех тех, кто пытается их создать", - добавила Сваминатан.

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