В мире разрабатывают более 100 вакцин от коронавируса
- 12.07.2021, 20:06
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Многие из них уже вышли на третью фазу клинических исследований.
В мире на сегодняшний день ведется разработка более 100 вакцин от коронавируса. Многие из них уже вышли на третью фазу клинических исследований.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного научного сотрудника ВОЗ Сумью Сваминатан.
"У нас есть 105 вакцин-кандидатов на стадии разработки. Многие из них находятся на третьей фазе клинических испытаний", - сказала она в ходе брифинга.
По ее словам, новые вакцины от коронавируса могут быть более эффективными, проще в хранении и применении.
"Необходимость в новых разработках и испытаниях (вакцин от коронавируса - ред.) сохраняется, и мы должны поощрять всех тех, кто пытается их создать", - добавила Сваминатан.