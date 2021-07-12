КГБ задерживал отца десяти детей

КГБ задерживал отца десяти детей14
- 12.07.2021, 20:16
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Чекисты пришли за игрушечным поросенком на парашюте, которого делал сын мужчины.
12 июля в Боровлянах под Минском сотрудники КГБ задержали отца десяти детей Руслана Таштимирова, пишет "Наша Нива".
Его жена Наталья рассказала журналистам, что, вернувшись, увидела, как мужа водят по квартире в наручниках.
"За что забрали мужа, я не знаю. Была в шоке, не увидела, помню только, подписывала документы о выемке предметов: забрали БЧБ-флаг, системный блок, планшет, телефон. Забрали даже игрушечного поросенка на парашюте, которого сын делал. Сказали, что муж выйдет в зависимости от того, как будет сотрудничать", — рассказывает женщина журналистам.
Ранее на семью уже составляли протокол за "незаконный пикет": на балконе висел флаг, на него кто-то пожаловался в милицию. Кстати, первый наряд просто попросил убрать флаг, а второй — составил протокол, по которому Таштимировых оштрафовали.
В семье десять своих детей. Двое из них инвалиды.
Вечером 12 июля "Белсат" сообщил, что Руслана Таштимирова отпустили из КГБ, он под подпиской о неразглашении.