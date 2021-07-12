Представлен концепт «Лунной деревни» 1 12.07.2021, 20:25

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фото: SOM

Фотофакт.

Европейское космическое агентство, архитектурное агентство SOM и Массачусетский технологический институт представили концепт «Лунной деревни». Как сообщает Naked science, проект показали на 17-й Международной архитектурной выставке Венецианской биеннале.

По задумке авторов проекта, лагерь на Луне будет построен на краю картера Шеклтон. Там много солнечного света, который можно использовать, как источник энергии. Кроме того, здесь находится достаточное количество ресурсов, которые могут поддерживать жизнь будущей колонии. Здесь же располагаются минералы, которые могут дать представление о прошлом Солнечной системы.

фото: SOM

Здания в поселении будут состоять из жилых модулей, в которые интегрируют системы жизнеобеспечения и медицинское оборудование. В каждом таком «доме» будет 390 кубических метров жилого пространства и 104 кубических метра пространства, которое будет предназначено для технического использования.

Конструкция модулей представляет собой гибридную систему, состоящую из двух ключевых элементов: жесткой композитной рамы по периметру и надувной оболочки, которая объединяет здание с системой охраны окружающей среды. Это позволяет более гибко организовать интерьер, лучше распределять и перерабатывать воздух, а также удобнее строить рабочие станции. Кроме того, к таким сооружениям удобнее транспортировать строительные материалы.

фото: SOM

фото: SOM

фото: SOM

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