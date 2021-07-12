Миссия NASA обнаружила скрытые озера подо льдами Антарктиды 12.07.2021, 21:03

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иллюстрационное Фото

Их наполненность постоянно меняется.

Научная миссия NASA обнаружила, что под толстыми слоями Антарктического льда скрыты еще два подледниковых озера, сообщает Science Alert. С помощью мощного спутника ICESat-2 ученые создали карту активных озер в Антарктиде, которые покрытые толстым льдом. Время от времени, их контуры и размеры меняются из-за приливов и отливов воды.

По данным ученых, в Антарктиде приблизительно 130 активных озер. Однако некоторые их участки то поднимаются, то опускаются. В результате - это приводит к наполнению этих участков водой, или наоборот - вода из них уходит. Именно эта водоотводная система оставалась загадкой для ученых. И только в 2007 году ситуация изменилась, когда для изучения и моделирования озер начали использовать спутниковые данные.

Именно тогда исследователи обнаружили, что колебания высоты поверхности льда Антарктиды означают движение воды в сети подледниковых озер, которые поочередно наполняются и стекают, прежде чем их вода попадет в Южный океан. Новые потенциально активные озера получили названия: Подледное озеро Нижний Конвей и Подлёдное озеро Нижний Мерсер. Оба расположены рядом с ранее выявленными активными озерами. Предполагается, что во время первого сканирования, спутник их пропустил.

Ученые считают, что скрытая "водопроводная система" подледниковых озер влияет на скорость сползания льда в Южный океан, и его смешивания с пресной водой. В результате чего, меняется экосистема, а это влияет на множество процессов на планете.

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