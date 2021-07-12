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Миссия NASA обнаружила скрытые озера подо льдами Антарктиды

  • 12.07.2021, 21:03
  • 1,494
Миссия NASA обнаружила скрытые озера подо льдами Антарктиды
иллюстрационное Фото

Их наполненность постоянно меняется.

Научная миссия NASA обнаружила, что под толстыми слоями Антарктического льда скрыты еще два подледниковых озера, сообщает Science Alert. С помощью мощного спутника ICESat-2 ученые создали карту активных озер в Антарктиде, которые покрытые толстым льдом. Время от времени, их контуры и размеры меняются из-за приливов и отливов воды.

По данным ученых, в Антарктиде приблизительно 130 активных озер. Однако некоторые их участки то поднимаются, то опускаются. В результате - это приводит к наполнению этих участков водой, или наоборот - вода из них уходит. Именно эта водоотводная система оставалась загадкой для ученых. И только в 2007 году ситуация изменилась, когда для изучения и моделирования озер начали использовать спутниковые данные.

Именно тогда исследователи обнаружили, что колебания высоты поверхности льда Антарктиды означают движение воды в сети подледниковых озер, которые поочередно наполняются и стекают, прежде чем их вода попадет в Южный океан. Новые потенциально активные озера получили названия: Подледное озеро Нижний Конвей и Подлёдное озеро Нижний Мерсер. Оба расположены рядом с ранее выявленными активными озерами. Предполагается, что во время первого сканирования, спутник их пропустил.

Ученые считают, что скрытая "водопроводная система" подледниковых озер влияет на скорость сползания льда в Южный океан, и его смешивания с пресной водой. В результате чего, меняется экосистема, а это влияет на множество процессов на планете.

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