Белорус стал руководителем Краковской филармонии 12.07.2021, 21:07

1,626

Еще недавно Александр Хумала был главным дирижером белорусской капеллы «Сонорус».

Белорусский дирижер Александр Хумала показывает новое рабочее место в Краковской филармонии. На прошлой неделе его объявили ее художественным руководителем. Еще недавно Александр был главным дирижером белорусской капеллы «Сонорус», но там ему дали понять, что в его услугах больше не нуждаются.

А поскольку белорусы на этой неделе отмечают Купалье, «Белсат» пожаловал на неприглаженное, но волшебное Купалье в обычной белорусской деревне. Сначала жители Лагунов с песнями и танцами идут по улице, а хозяева подворий готовят для них угощение. А потом устраиваются прыжки через костер и поет «Купалинка».

Наконец, мы заглянули на красные дорожки в Каннах. Каннский кинофестиваль вернулся на бульвар Круазетт после более чем двухлетнего перерыва. В этом году главный киносмотр мира работает почти в полном режиме: с громкими премьерами, кинозвездами в шикарных нарядах и интригой насчет того, кто же получит Золотую пальмовую ветвь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».