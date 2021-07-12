Почему на Кубе начались крупные волнения 3 Эль Мюрид

12.07.2021, 21:14

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фото: epa

Проблемы носят системный характер.

На Кубе крупные волнения. Непосредственная причина — всплеск заболеваемости (невысокий, но достаточно динамичный, который усугубляется масштабными слухами) на фоне серьезной деградации знаменитого кубинского здравоохранения. Плюс хронические экономические проблемы и крайне неудачное решение о запрете для "челноков" перевозить из-за рубежа более одного места багажа груза. "Челночество" - почти единственный легальный способ не только зарабатывать, но и доставлять в страну дефицитные товары, список которых огромен.

Проблемы Кубы синхронизированы с проблемами Венесуэлы, так как по сути, это один режим. Куба получает из Венесуэлы и нефть и доллары в обмен на силовую и организационную поддержку режима Мадуро. Венесуэльский режим — это по факту просто банальный наркокартель, причем в буквальном смысле этого слова плюс профсоюзная мафия, контролирующая экспорт нефти. Венесуэльская верхушка — это конгломерат двух ключевых преступных группировок: военные контролируют наркотрафик, профсоюзы (выходцем из которых является как раз Мадуро) — нефть.

Нам, живущим в России, лучше, чем многим другим, понятно, что мафиози у власти — это крах государства. Быстрый или медленный, зависит от того ресурса, который оргпреступность сумела захватить при приходе во власть. Но если учесть, что венесуэльский Мафия Стейт существует несколько дольше, чем путинский криминальный режим, то неудивительно, что развал Венесуэлы как государства зашел гораздо дальше, чем России. В России еще все впереди.

Куба в этом смысле оказывает поддержку боливарианскому "сосьялизмо" сугубо в меркантильных интересах — получая в обмен на советничество в ключевых вопросах, которые мафия в силу своей природы неспособна решать — администрирование и вопросы государственной безопасности. В правительстве и спецслужбах Венесуэлы буквально засилье кубинских советников.

Однако даже такой симбиоз не способен создать сколь-либо устойчивую конструкцию. Венесуэла превратилась в классическое несостоятельное государство, чудес не бывает — криминал всегда антагонистичен государству, даже если сам является государством. Еще раз — в России это известно лучше всех.

Соответственно, Куба лишилась последнего значимого источника ресурсов. А ее модель экономики и политического устройства несамодостаточна. Отсюда и деградация уже кубинского режима, что и ведет к накоплению неразрешимых проблем.

Неудивительно, кстати, что Рауль Кастро (хотя формально он уже не является политическим лидером Кубы) немедленно вылетел в Венесуэлу — видимо, будет пытаться выжать из партнеров хоть что-то, мотивируя вполне резонным соображением — если что, рухнем оба.

Возможно, нынешний кризис удастся купировать. Но то, что он носит системный характер, преодолеть в рамках существующей системы отношений невозможно.

Мюрид Эль, kasparov.ru

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