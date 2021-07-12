Как Ибица, но под Кобрином: как выглядит один из лучших диких пляжей в Беларуси

Как Ибица, но под Кобрином: как выглядит один из лучших диких пляжей в Беларуси7
- 12.07.2021, 21:26
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Фотофакт.
Озеро Каташи под Кобрином называют одним из лучших мест для пляжного отдыха в Беларуси, сообщает телеграм-канал National Belographic.
Туристы за качество песка и атмосферу называют его белорусским Тунисом, местные — Каташибицей (от слияния слов Каташи и Ибица).
Озеро Каташи располагается возле одноименной деревни в Кобринском районе. В отличие от белорусских Мальдив — затопленных меловых каналов — здесь купание не запрещено. На Каташах есть оборудованный пляж со спасательным постом, кафе и зонтики от солнца.