Важнейшие выборы для Молдовы 1 Александр Ивахник

12.07.2021, 21:39

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Майя Санду

Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

У Майи Санду появляются возможности для серьезных институциональных реформ.

Итоги досрочных парламентских выборов 11 июля могут стать переломными в современной истории Молдовы. Ставка Игоря Додона на приверженность молдаван традиционным ценностям и запугивание геополитическими кошмарами в виде сдачи государственного суверенитета Западу не оправдала себя. Не сработала и активизация левой социальной риторики, ради чего Партия социалистов пошла на предвыборный блок с Партией коммунистов Владимира Воронина. Не помогло даже то, что при достаточно низкой явке – 48.4% – активнее других голосовали избиратели старше 55 лет. Блок социалистов и коммунистов получил лишь 27,2% голосов и будет иметь 32 места в парламенте из 101.

Напротив, акцент партии президента Майи Санду "Действие и солидарность" (ПДС) на необходимость очищения политического класса, на борьбу с воровством и коррупцией в государственных институтах принес свои плоды. ПДС уверенно победила с 52,8% голосов и будет располагать в парламенте прочным большинством – 63 мандата. Как и можно было ожидать, победа партии Санду среди избирателей диаспоры оказалась просто оглушительной – 86%. Но и в Кишиневе результат ПДС оказался весьма весомым – 56,8%. Любопытно, что ПДС победила и в районах, откуда родом Додон и недавний теневой хозяин страны Влад Плахотнюк.

Барьер в 5% преодолела также партия "Шор" бежавшего в Израиль предпринимателя-проходимца Илана Шора. За нее, видимо, голосовали люди с глубоко патерналистским сознанием, которых впечатлили социальные инвестиции Шора в бытность мэром города Оргеев. Партия "Шор" получила 5,7% и 6 мест в парламенте. Больше ни одна партия в парламент не прошла. Ближе других к цели были блок "Ренато Усатый" с 4,1% голосов и партия "Платформа Достоинство и правда" Андрея Нэстасе – 2,3%. Остальные 17 участвовавших в выборах партий не набрали и 2%. Таким образом, происходит радикальная трансформация и состава парламента, и молдавской партийной системы в целом. В прежнем парламенте солидное представительство имела Демпартия, которую контролировал Плахотнюк, а после его бегства и с его подачи от нее откололось несколько мелких фракций. Теперь ДПМ уходит в политические сумерки, как и ряд других партий, в нулевых и десятых годах участвовавших в правительствах. Это Либерально-демократическая партия и Либеральная партия.

В новом парламенте на смену додоновско-шоровскому большинству приходит однопартийное большинство президентской партии. Теперь у Майи Санду появляются возможности для осуществления серьезных институциональных реформ, которые она обещала в ходе президентской кампании. Но и ожидания сторонников Санду и ее партии велики. В руководстве ПДС понимают, что действовать нужно быстро. Председатель ПДС Игорь Гросу 12 июля сообщил, что партия уже подготовила состав правительства и готова представить план правления. Среди приоритетов будущего кабинета он назвал очистку судебной системы и госинститутов, прекращение коррупционных схем, привлечение европейских инвестиций, повышение пенсий. По словам Гросу, правительство будет требовать конфискации украденного имущества, коренным образом менять способ работы госучреждений, проводить их финансовый и функциональный аудит. Намерения решительные. Хватит ли для этого политической воли и квалифицированных кадров – это вопрос.

Во внешнеполитической сфере Санду попытается активизировать потенциал Соглашения об ассоциации с ЕС, подписанного в 2014 г. Брюссель не слишком охотно выделял кредиты Молдове на осуществление согласованных программ из-за коррупционных рисков. Теперь положение может измениться, хотя финансовые ресурсы ЕС в пандемийную эпоху строго ограничены. Что касается России, то Санду проводит на этом направлении достаточно осмотрительный курс, и скорее всего он будет продолжаться.

Александр Ивахник, телеграм

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