Блогерша показала неожиданный способ избавиться от похмелья 3 12.07.2021, 22:02

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Пользователи сети поблагодарили блогершу за лайфхак.

Блогерша показала неожиданный способ избавиться от похмелья с помощью массажа лица и порадовала подписчиков. На размещенный в ее TikTok-аккаунте внимание журналисты The Sun.

Пользовательница с никнеймом @wellnesswithsakshi объяснила, что для облегчения похмельного синдрома и выведения токсинов из организма необходимо массировать области лица под носом, бровями и скулами. По ее словам, массаж нужно проводить точечно с помощью специального инструмента или стержня шариковой ручки, уделяя каждой зоне около двух минут.

Ролик стал вирусным и набрал 520 тысяч просмотров. Пользователи сети поблагодарили блогершу за лайфхак. «Дорогая, твое видео попалось мне в очень подходящий момент», «Это как раз то, что мне было нужно сегодня! Спасибо!», «Не думаю, что этот способ поможет справиться с последствиями 12 бутылок текилы, но я попробую!» — писали юзеры.

Педиатр, персональный тренер и эксперт по снижению веса из Лондона Айша Икбал (Aishah Iqbal) высказала свое профессиональное мнение по поводу предложенного блогершой способа. «Массирование этих точек на лице действительно снимает головные боли, однако нет научных доказательств того, что такая процедура эффективна для избавления от похмелья», — подчеркнула врач.

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