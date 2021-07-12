Зеленский встретился с Меркель 12.07.2021, 22:41

Фото: EPA

О чем говорили президент Украины и канцлер Германии.

Пребывая с рабочим визитом в Германии, президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Ангелой Меркель.

На совместном брифинге Меркель отметила, что у Германии с Украиной дружественные отношения.

«Мы хотим вместе преодолеть вызовы, — заявила Меркель. — Мы связаны с Украиной и из-за нормандского формата. Франция и Германия играют тут важную роль в связи с аннексией Крыма. С 2014 года Украина шла мужественным путем, и президент Зеленский продолжает этот путь».

Меркель также отметила, что не хватает прогресса в минских соглашениях — она настаивает на имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство.

«Нам не хватает прогресса в минских соглашениях. Украина на линии разграничения открыла много КПВВ. К сожалению, так не поступили сепаратисты в Луганской и Донецкой областях. С другой стороны, нам нужна имплементация так называемой формулы Штайнмайера», — заявила Меркель.

Напомним, «формула Штайнмайера» регламентирует проведение выборов на оккупированном Донбассе. Она заключается в том, что закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО вступает в силу в день местных выборов. На постоянной основе он будет действовать, если специальное бюро ОБСЕ подтвердит, что выборы прошли честно и демократично по международным стандартам.

В ходе встречи Зеленский призвал лидеров Германии и Франции надавить на Россию, чтобы ее руководители согласились на встречу в нормандском формате и завершили войну на Донбассе.

Зеленский также говорил об угрозах «Северного потока-2» для экономики Украины. Ангела Меркель в свою очередь подтвердила позицию Германии в отношении сохранения транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода «Северный поток-2».

«Мы хотим, чтобы Украина оставалась транзитной страной для газа, даже после завершения строительства Северного потока-2», — заявила канцлер Германии.

Зеленский также заявил, что хочет привлечения Соединенных Штатов Америки к переговорному процессу по урегулированию конфликта на Донбассе.

«Я хотел бы, чтобы США помогали нам в вопросе мирного урегулирования на Донбассе. Это будет в нормандском формате, если участники будут «За» или это будет в другом формате. Это вопрос переговоров. У меня будет встреча с Байденом, я также буду поднимать этот вопрос», — заявил Зеленский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».