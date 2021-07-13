«Ситуация настолько динамичная, что следующий факел над «Гродно Азотом» может стать сигналом к действиям» 5 13.07.2021, 7:33

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Что говорят простые белорусы о забастовках.

Одна из самых обсуждаемых тем в белорусском интернете сегодня — забастовка. Можно ли этим методом победить диктатуру Лукашенко? Как белорусы относятся к этому виду протеста? Готовы ли рабочие заявить о своих правах?

Давайте посмотрим, что на эту тему говорят комментаторы сайта Charter97.org

«Даешь всеобщую забастовку – всемирные профсоюзы с нами!»

«Забастовка – это когда вместо работы на фашистскую власть народ выходит на улицы своих городов и не уходит, пока не сметет фашистский режим».

«Рабочие великой Беларуси, забейте рубильником последний гвоздь в крышку гроба фашизма Лукашенко».

«Забастовка – это наш экономический протест. Это способ неповиновения фашизму! Это наша сила и наши возможности. Это наша армия против психоза и тех, кто действительно лязгает гусеницами на границах. Это наша солидарность и независимость. Когда объявляется национальная забастовка и остановка всей страны – это надо делать. Крепки еще цепи, но вместе осилим. В одно время и всей страной!»

«Новый народный взрыв сметет колхозную клику. Я думаю, что это случится в августе. Да-да, в августе! У нас все самое важное происходит в августе: Советский Союз в августе, по сути, рухнул после разгона ГКЧП в 1991 году, революция наша началась в августе 2020. Готовимся, друзья!»

«Забастовка – это открытое голосование по совести и смелости. Есть те, кто против плешивого диктатора, но нет смелой позиции по всеобщей забастовке – человек боится потерять работу, белорусские рубли, не понимая, что тем самым он потеряет больше и его дети в том числе».

«В нашем доме нужен капитальный ремонт! Нельзя жить в таких трущобах с тараканами и крысами, ведь на дворе XXI век! Хочу жить в новом технологичном и умном доме, где жить удовольствие, а не пытка!»

«Я ухожу в отпуск и до победы!»

«Как работник скажу: cитуация сегодня настолько динамичная, что следующий факел над «Гродно Азотом» может стать сигналом к действиям».

«Таракана мучает жажда, он подбегает к одному ларьку в надежде купить хоть одну бутылку воды, но ее никто ему не продает. Он к другому бежит и то же самое. Таракан достает пистолет, начинает им угрожать, стреляет вверх, но все отворачиваются от него, так никто ему ничего не дает. Как Таракан поступал с людьми, так и люди поступают с ним».

«Только методом широких забастовок можно сокрушить этот мерзопакостный режим, другого не дано, иначе все перейдет в вялотекущий процесс с негативными для страны и народа моментами. Жыве Гродна! Жыве Беларусь!»

«Забастовки – это хороший жест показать свои требования, но для этого нужны люди, которые объединят предприятия. Из-за упущенного момента следует много поработать, чтобы объединить людей и организации. В единстве наша сила! Лидеры должны быть не сырыми спичками, которые только дымят, а зажечь порох событий».

«Протесты привели к главному – Лука, кроме десятка стран маргиналов-изгоев, никем не признан, включились санкции от ЕС и отсутствуют кредиты узурпатору. Мощная блокада режима Луки уже началась от США. Именно блокада и забастовки сметут режим узурпатора».

«Хватит трусливо ходить на работу! Вы работаете не на себя, а на тараканий выводок, прикорытных холуев и красауцау, которые лишают вас прав, загоняют в рабство и садят в тюрьмы ни за что. Пора остановить этот беспредел! Хватит батрачить на фашистский режим! Стоп работа! Стоп Таракан! Всеобщая забастовка!»

«Только забастовка и непросто заводов фабрик и пароходов, a должны все: магазины, автопарки, метро, частично и врачи. Только так мы эту тварь уберем!»

«Все идет по румынскому сценарию. Те, кто не выходил сытым в августе, выйдет голодным уже к осени».

«Забастовка – это самый мирный способ сменить власть! Мы все с самого начала, идем мирным и демократическим путем. На нас смотрит уже весь мир, гордятся, а также ставят в пример. Разве это не вызывает чувства уважение к самим себе, за свою страну, за весь народ? Безусловно, вызывает! Мы все понимаем, что мы теперь уже не рабы, а полноценные люди, которые заслуживают уважение к себе. Мы всем народом решаем свое будущее! Поддерживаем друзей, всех бастующим, требуем увеличения западных санкций, требуем отставки власти и трибунала над всеми преступниками. Победа придет к нам очень скоро, это очевидно! Верым! Можам! Пераможам! Жыве Беларусь!»

«Общенациональная забастовка приведет к смене антинародного режима в кратчайшие сроки».

«Нас подавляющее большинство. Все мы хотим победы, перемен, достойного будущего для своих детей. Думаю, что все с этим согласны. Все знают, как добиться победы – экономическая удавка, забастовка. Мирными протестами мы не победим, а только увеличим количество репрессий. Где же совесть у тех, кто хочет лучшего для себя, своей семьи, детей, но все упирается, живет сегодняшним днем и, по сути, предает своих детей и Беларусь, игнорируя забастовку и упрямо финансирует плешивую банду?»

«Забастовки неизбежны. Побоялись бастовать по призыву разума – придется бастовать по призыву желудка».

Мы доведем начатое дело до конца, до полной победы народа! В этом году с бандой Таракана мы покончим навсегда. Каждому из них воздастся по заслугам, за все их кровавые преступления против белорусского народа! Победа будет только за народом! В единстве наша сила друзья! Жыве Беларусь!

«Насколько мощное оружие против режима забастовка, Таракан испытал, так сказать, на собственной шкуре. В августе, как только начались забастовки на предприятиях, меня и других политзаключенных быстренько выдворили из ИВС! Освободили досрочно! Поэтому я за всеобщую забастовку. Готовится надо уже сейчас – копить деньги и изучать законодательство! Более того, необходимо проводить разъяснительную работу на предприятиях о пользе забастовок!»

«В сегодняшней ситуации много делать не надо, чтобы победить в результате забастовки. Это действительно самый надежный способ. А теперь, непросто далучайся, а активно и ускоренно далучайся! Только тогда мы сможем поздравить всех своих близких с победой».

«Народ! Подключайтесь все к общенациональной забастовке! Один за всех и все за одного! Поддерживаем все бастующие предприятия! Мы должны покончить с фашизмом в стране, раз и навсегда! Мы всегда должны помнить обо всех тех людях, кто пострадал от рук фашизма, кто храбро сражался и пал на поле боя, и кто ими был изувечен в борьбе за нашу свободу и демократию, а также за наше с вами будущее! Прощенья всем этим преступникам нет! Объединяемся все в одно целое, в мощнейшую силу всего народа, которая окончательно уничтожит весь этот фашистский режим! Думайте всегда о своих детях, внуках и какая их ждет жизнь в будущем! Наше будущее сейчас только в наших руках! Поднимаемся все на борьбу со злом! Режим уже рассыпается на части! Еще осталось немного поднажать и наступит ему полный конец! Только отставка всей нелегитимной власти, а преступникам, только трибунал! Победа уже близка и будет только за народом! Это уже без сомненья! Жыве Беларусь!»

«Наши деды гнали фашистскую нечисть с родной земли, не думал, что и нам придется гнать фашлистов, но так получилось. Не переживайте вы не одни, вся Беларусь с вами. Все как 1944 году, страна встала против фашизма, вместе мы победим. Бастуем, саботируем. Мы не тунеядцы – мы власть! Пишите заявы на увольнение всем заводом и власть сдохнет от безвыходности, заменить всех, одномоментно, просто нельзя!»

«Вместе вы сила! Один за всех и все за одного. Не слушайте руководство, оно пусть вас слушает! Держитесь все вместе, с вами вся новая Беларусь!»

«Власти вертятся как змея на сковородке. Не слушайте, что несет этот сумасшедший дед, он уже давно кукухой поехал. Таракан не понимает ситуации на местах, а те же местные чиновкики последние волосы на своих плешивых макушках рвут, понимают, что еще чуть-чуть и режиму конец. Не сдавайтесь! Осталось совсем немного, вся страна с вами, не бойтесь обращаться за помощью».

«Весь мир сейчас смотрит на рабочих. Мы все как можем помогаем вам. Ходим на пикеты, собираем деньги, пишем письма к властям стран, где проживаем, чтобы те давили на эту мразь, которая столько лет пьет вашу кровь. Земляки, работяги, посмотрите вокруг, ваши дети не хотят больше так жить, помогите же им. Мы поможем вам изменить все к лучшему. Только бы вернуться домой. Эта мразь не дает нам сделать этого забрав гражданство родины. Вы можете сделать это. Мы все верим в вас!»

«Режим борется за себя, народ Беларуси борется за свое будущее, а это гораздо сильней – свое будущее, своих детей и внуков. Народ Беларуси победит диктатуру безоговорочно! За нами будущее, за ними прошлое.Только вперед, без сомнений и страха! Давить фашистскую гадину нужно до конца. Только Трибунал поставит точку в борьбе. Строить европейскую Беларусь будет в кайф всем!» — пишут читатели сайта Charter97.org.

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