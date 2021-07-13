Переговоры Зеленского с Меркель длились более четырех часов 1 13.07.2021, 7:36

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Подробности президент Украины сообщит сегодня.

Переговоры в Берлине президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель длились более 4 часов.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

"Только что в Берлине завершилась встреча Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая в целом продолжалась более 4 часов", – говорится в сообщении.

Подробности встречи Зеленский сообщит 13 июля.

"Детали разговора президент расскажет завтра, во время общения со СМИ на Всеукраинском форуме "Украина 30", – отметили в Офисе президента Украины.

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