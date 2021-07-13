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В Беларуси бушует коронавирус «Дельта», ситуация критическая

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  • 13.07.2021, 7:40
  • 15,046
В Беларуси бушует коронавирус «Дельта», ситуация критическая

Официальная статистика снова скрывает масштабы эпидемии.

В последние три недели в Беларуси наблюдается устойчивый рост количество заражений коронавирусом, который начался после выявления индийского штамма «Дельта», сообщает ej.by.

Между тем, официальная статистика снова пошла по пути сокрытия масштабов эпидемии.

Так, по сообщениям пресс-службы Минздрава, за минувшие сутки, на 12 июля 2021 года, в Беларуси зафиксировано якобы 689 новых случаев заражения коронавирусом. Погибли, по официальной информации, за последние сутки 9 человек.

Между тем, по информации независимых СМИ, только в Гомеле хоронят по 60 человек в день, умерших от коронавируса в «красной зоне» больниц.

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