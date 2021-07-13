Blue Origin Джеффа Безоса получила лицензию на отправку людей в космос 1 13.07.2021, 7:48

Фото: qz.com

Разрешение действует до конца августа.

Федеральное авиационное управление (FAA) утвердило лицензию аэрокосмической компании Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса на перевозку людей на космической системе New Shepard. Безос планирует принять участие в первом рейсе.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство подтвердило, что Blue Origin имеет право перевозить людей. Лицензия действует до конца августа и позволяет использовать для этих миссий площадку Launch Site One в Техасе.

Blue Origin еще не опубликовала цены за космический тур, хотя пока известно, что анонимный победитель аукциона заплатил 28 млн долларов за полет в космос 20 июля с Безосом, его братом Марком и авиатором Mercury 13 Уолли Фанк, которой исполнилось 82 года.

Ранее сообщалось, что Blue Origin не признает космическим полет миллиардера Ричарда Брэнсона на корабле VSS Unity от Virgin Galactic.

В воскресенье, 11 июля, компания Virgin Galactic транслировала полет в космос своего основателя, одного из самых богатых жителей Великобритании Ричарда Брэнсона.

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