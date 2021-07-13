Швейцария выступила против Лукашенко: что будет с деньгами режима? 7 13.07.2021, 7:54

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Берн ввел санкции против официального Минска вслед за ЕС.

Нейтралитет Швейцарии позволяет ей самой определять свою внешнюю политику. И в последние годы ее политические и экономические отношения с Беларусью становились все лучше. Но так было до президентских выборов в 2020-м, протестов против фальсификации и насилия, а также инцидента с самолетом Ryanair. Берн присоединился к санкциям ЕС, сообщает dw.com.

Швейцария-Беларусь: от дружбы - к санкциям

"Отношения были на подъеме с 2016 года. Происходили вещи, которые мы характеризовали словом "впервые", - отмечает Павел Мацукевич, экс-дипломат и бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии. Впервые в швейцарском парламенте была образована группа дружбы "Швейцария-Беларусь" и Ассоциация дружбы "Беларусь-Швейцария", планировавшая заниматься проектами в сфере культуры и экологии. Появились новые почетные консулы. В Берне заработало представительство Белорусской торгово-промышленной палаты, перечисляет экс-дипломат. В 2018 году состоялся первый в истории визит главы парламента Беларуси в Швейцарию. В феврале 2020 года в Минске было открыто швейцарское посольство. По словам Мацукевича, готовился визит главы парламента Швейцарии в Беларусь и даже планировался рабочий визит Лукашенко в Швейцарию.

Но затем Швейцария стала следовать санкционной политике ЕС в отношении режима в Минске. В начале июля, спустя две недели после решения ЕС по четвертому санкционному пакету, она присоединилась к штрафным мерам, включив в новый список санкций 78 физических лиц, среди которых младший сын Лукашенко - Дмитрий и жена его старшего сына Виктора - Лилия, сотрудники белорусских судов и предприниматели. Вошли в него и семь компаний. До этого Швейцария перенимала санкции и из первых трех пакетов ЕС в прошлом году, хотя и с отставанием в несколько недель.

"Швейцарская дипломатия сдержанная, но она не оставалась нейтральной в отношении нарушения прав человека в Беларуси. Она осудила милицейское насилие, потребовала разбирательства и участвовала в других санкциях ЕС. И больших политических разногласий по поводу этих санкций не было. Там, где правовой аспект перевешивает, Швейцария действует как часть европейской коалиции и осуждает действия режима в Беларуси", - отмечает Бенно Цогг (Benno Zogg), научный сотрудник Центра исследований безопасности в Швейцарской высшей технической школе Цюриха (ETH Zürich). Проволочку в принятии решения он объясняет тем, что Швейцария не сидит за столом переговоров в ЕС. И лишь после того, как список санкций готов, она проверяет их на совместимость со швейцарским законодательством и политическую целесообразность, на что требуется время.

Экономика под санкциями и деньги Лукашенко

Эксперты уверены, что на присоединение Швейцарии к четвертому пакету санкций повлиял и инцидент с самолетом Ryanair. "Он сделал явным не только то, что кризис в Беларуси является внутренним, но может затронуть и европейских граждан. Это вынудило ЕС резко реагировать. А у ЕС со Швейцарией одинаковые ценности. Это возмутило общественность и политиков в Швейцарии", - говорит Бенно Цогг.

Швейцария входит в число крупнейших стран-инвесторов в экономику Беларуси. В стране зарегистрировано более сотни компаний со швейцарским капиталом. Самые значимые из них - завод Stadler и производитель электроавтобусов Hess. Но аналитик убежден в том, что когда речь идет о нарушении прав человека, экономические потери играют для Швейцарии второстепенную роль. "Швейцария не хочет, чтобы думали, что швейцарский нейтралитет можно использовать для обхода санкций", - подчеркивает Цогг.

Это касается и заморозки счетов в швейцарских банках, если они есть у лиц из санкционного списка. Правда, политолог сомневается, что у семьи Лукашенко есть деньги и имущество в Швейцарии: "Есть Карибские острова и другие налоговые оазисы, которые подходят намного лучше для этих целей. Но санкции будут препятствовать будущим вложениям, поэтому это еще и сигнал другим автократам".

После инцидента с самолетом Ryanair представители белорусской диаспоры отправили письмо правительству Швейцарии с призывом "действовать по отношению к Беларуси незамедлительно, чтобы защитить демократические ценности и предотвратить угрозу безопасности в регионе". В ответ глава департамента иностранных дел Иньяцио Кассис заверил их, что "в отличие от других европейских государств Швейцария признает только государства, а не правительства. У Швейцарии нет сейчас каких-либо кредитов или программ помощи для Беларуси. Что касается швейцарского бизнеса, то он несет ответственность за соблюдение прав человека, связанных с его экономической активностью как в Швейцарии, так и за ее пределами".

Чтобы помочь в этом швейцарскому бизнесу, диаспора и правозащитники обращаются с письмами и в сами фирмы, которые работают с Беларусью. Так, Libereco ведет диалог с компанией Nestle, самым крупным западным рекламодателем на белгосТВ. До этого она вместе 50 другими правозащитными организациями обратилась туда с открытым письмом. Вскоре стало известно, что Nestle сокращает свой рекламный бюджет на белорусском телевидении. Является ли это результатом давления, сложно доказать. Но правозащитники собираются и дальше вести разъяснительную работу и добиваться полного отказа от рекламы не только в Nestle, но и других западных компаниях.

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