Фантомные боли одержимого неудачника 11 Мустафа Найем

13.07.2021, 8:10

8,678

Мустафа Найем

Передайте это старику.

Президент России Владимир Путин написал большую статью об Украине.

В тексте много отсылок к истории, которые, как думает автор, должны доказать нам, что не было и нет никакой Украины, украинцев и украинского языка. А если вы думаете иначе, то мы вас, провинциалов, любим и такими. Потому что когда-то мы были одним народом.

Просто вы были "малороссами" с "окраины", которым посчастливилось говорить и писать на нашем, древнерусском, говорит Владимир Путин.

В целом, хорошая статья. Большая. Но передайте старику, что очень его жаль, и что, на самом деле, это вовсе не статья.

А фантомные боли одержимого неудачника, который по собственной тупости и жадности потерял близкого человека (которого иногда по доброте душевной бил ногами), и теперь, чтобы хоть как-то спасти лицо и облегчить свои муки, пытается доказать себе и миру, что это не он брошенный самодур-недоучка, а тот кто ушел – глупый и неосознанный невротик.

Зачем столько текста, чтобы рассказать украинцам что-то о них?

Нам вообще все равно, что вы думаете о нас, нашей истории и наших реалиях. Просто живите своей жизнью, перестаньте отравлять жизнь другим и, как говорит Лесь Подервянский, от…тесь от нас.

Статьи он пишет.

Мустафа Найем, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».