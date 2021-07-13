Сергей Соседов — властям Беларуси: Будьте вы прокляты, призываю к бойкоту «Славянского базара» 25 13.07.2021, 8:17

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Сергей Соседов

Музыкальный критик резко высказался в адрес незаконного режима.

Музыкальный критик Сергей Соседов, который недавно отказался от участия в X-Factor Belarus из-за политической ситуации в нашей стране, за день до поездки на «Славянский базар в Витебске» узнал, что его лишили аккредитации и запретили въезд в Беларусь.

Сергей Соседов прокомментировал ситуацию в «Фейсбуке»:

— МИД и Министерство информации Беларуси отказали мне во въезде в республику и участии в фестивале «Славянский базар в Витебске», на который должен был ехать в двадцать первый раз. Причем сделано это было накануне нашего отъезда в Витебск и без объяснения причин.

Но причины отказа я знаю. Они очень мелкие и подлые. Мининформ Беларуси, курируемый администрацией президента, мстит мне за мой отказ от участия в белорусском шоу «Х-Фактор» (а отказался я по многим причинам, главная из которых общественно-политическая обстановка в Беларуси).

Очень жаль добрых, доверчивых и прекрасных людей Беларуси. Сколько вам еще жить в этом аду! Жуткая, страшная, мразотная, человеконенавистническая власть! Будьте вы прокляты!

Никогда не призывал к бойкоту «Славянского базара», а сейчас хочу это сделать. Не ходите, друзья, на фестиваль, где вместо дружбы, красоты и любви вас потчуют пошлой обязаловкой (заставляют покупать билеты), надоевшими «звездами», бесконечным уличным одергиванием, тотальной подозрительностью и ненавистью к каждому вашему слову и жесту! Нет - такому «Славянскому базару»! Он для всех нас закончился.

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