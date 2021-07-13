«Для начала мы, рабочие, выйдем в забастовку, а предприниматели — в отпуск» Телеграм-канал БОР

13.07.2021, 8:32

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фото: Радыё Свабода

Дальше — больше.

Вендетта — священное право каждого живого существа данное от природы. «Зуб за зуб, глаз за глаз». Отец всегда будет мстить за своего ребенка, муж всегда будет защищать свою жену, брат всегда заступится за брата. И неважно какой это век или континент. Рано или поздно человечество приходит к этому.

Современные «герои» знают, что наступит момент и им придется ответить за свои действия. Но для начала мы, рабочие, выйдем в забастовку, а предприниматели в отпуск. Так мы лишим их последней защиты в виде таракана.

Дальше — больше.

Оглядывайтесь чаще, с корабля уже не убежать.

Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)

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