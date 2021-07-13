Найдена вакцина, которая уменьшает частоту осложнений при коронавирусе 1 13.07.2021, 8:37

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фото: reuters

Ее эффективность доказали несколько исследований.

Новое исследование пациентов по всему миру показало, что прививка от гриппа может существенно уменьшить некоторые тяжелые эффекты COVID-19.

При этом ученые из США отмечают, что прививка от гриппа не заменяет собой вакцину от коронавируса и не снижает смертность от COVID-19, пишет nv.ua.

Недавно несколько небольших исследований показали, что вакцина против гриппа может обеспечить защиту от COVID-19, а это означает, что она может стать ценным оружием в борьбе с пандемией.

Cьюзан Тагиофф из Медицинской школы Университета Майами Миллер в США, и ее коллеги провели ретроспективный анализ данных о десятках тысяч пациентов со всего мира, чтобы узнать больше.

В рамках крупнейшего исследования подобного рода команда провела скрининг обезличенных электронных медицинских карт, хранящихся в исследовательской базе данных TriNetX, о более чем 70 миллионах пациентов, чтобы идентифицировать две группы из 37 377 пациентов.

Эти две группы были сопоставлены по факторам, которые могут повлиять на их риск серьезного заражения COVID-19, включая возраст, пол, этническую принадлежность, курение и проблемы со здоровьем, такие как диабет, ожирение и хроническая обструктивная болезнь легких.

Члены первой группы получили вакцину от гриппа от двух недель до шести месяцев до того, как им был поставлен диагноз COVID-19. Во второй группе также был COVID-19, но они не были вакцинированы от гриппа. В исследовании участвовали пациенты из таких стран, как США, Великобритания, Германия, Италия, Израиль и Сингапур.

Частоту 15 неблагоприятных исходов (среди которых не только смерть или попадание в реанимацию, но и сепсис, инсульты, сердечный приступ, тромбоз) в течение 120 дней после положительного результата теста на COVID-19 затем сравнивали между двумя группами.

Анализ показал, что те, кто не проходил вакцинацию от гриппа, имели значительно более высокую вероятность (до 20%) попасть в отделение интенсивной терапии.

Они также значительно чаще посещали отделение неотложной помощи (вероятность до 58%), у них развивались сепсис (вероятность до 45%) и инсульт (вероятность до 58%). При этом частота смерти не изменилась.

Точно неизвестно, как прививка от гриппа обеспечивает защиту от COVID-19, но большинство теорий сосредоточено вокруг того, что вакцинация укрепляет врожденную иммунную систему — «общую» защиту, с которой мы рождаемся и которая не приспособлена к какой-либо конкретной болезни.

Авторы исследования говорят, что их результаты убедительно свидетельствуют о том, что вакцина против гриппа защищает от нескольких тяжелых последствий COVID-19. Они добавляют, что необходимы дополнительные исследования, чтобы доказать и лучше понять возможную связь, но в будущем прививка от гриппа может быть использована для повышения защиты в странах, где не хватает вакцины COVID-19.

Доктор Девиндер Сингх, старший автор исследования и профессор пластической хирургии в Медицинской школе Университета Майами Миллера, говорит: «На сегодня только небольшая часть мира была полностью вакцинирована против COVID-19. Мировому сообществу все еще необходимо найти решения для снижения заболеваемости и смертности».

Сьюзан Тагиофф добавляет: «Вакцинация против гриппа может принести пользу даже тем, кто не решается получить вакцину от COVID-19 из-за новизны технологии. Несмотря на это, вакцина против гриппа ни в коем случае не является заменой вакцины COVID-19, и мы призываем всех получить вакцину COVID-19, если это возможно».

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