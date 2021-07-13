Поставка газа по «Северному потоку» остановилась

Поставка газа по «Северному потоку» остановилась2
- 13.07.2021, 9:09
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Это произошло сегодня в 7 утра.
Прокачка газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию по дну Балтийского моря остановлена до 23 июля из-за планового ремонта.
Об этом со ссылкой на данные операторов принимающей газотранспортной системы сообщает РИА «Новости».
Информация на сайтах операторов трубопроводов Nel и Opal, сухопутных продолжений «Северного потока», свидетельствует, что поставки полностью прекращены с 7 часов по минскому времени.
Ранее оператор газопровода Nord Stream AG сообщил, что график и план работ были согласованы с партнерами компании и своевременно раскрыты в соответствии с регламентом.