«От ситуации на «Гродно-Азоте» у всех старожилов завода волосы встанут дыбом!» 2 13.07.2021, 9:28

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Из-за острого кадрового дефицита опасное химическое производство доверяют… алкоголикам.

Стачком ОАО «Гродно-Азот» сообщил о критической ситуации с кадрами на предприятии, работники которого продолжают поддерживать Национальную забастовку:

— Сейчас у всех старожилов завода волосы встанут дыбом!

Да дорогие коллеги, ситуация настолько печальна, что сейчас, на ОАО «Гродно-Азот» может работать человек с низкой социальной ответственностью и высокой степенью зависимости от алкоголя.

С кадрами огромные проблемы, попавшихся с алкогольным опьянением работников просто лишают премии на срок 2-3 месяца! Когда-нибудь такое было на химическом предприятии то??!

За вновь пришедших держатся как могут – приняли «из-за забора» человека и через 3 месяца уже его начинают премиями заманивать, если «алкаш» просто эту же премию заберут...

Руководству не нужны специалисты, им нужно закрыть количество вакансий и отчитаться – «У нас усе спакойна!».

Напомним, что недавно на ОАО «Гродно-Азот» произошла аварийная остановка двух цехов и крупная утечка аммиака.

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