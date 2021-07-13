Неожиданный визит: Лукашенко летит к Путину в Санкт-Петербург 40 13.07.2021, 9:36

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В графике Путина на эту неделю никакой встречи с Тараканом не значилось.

Лукашенко сегодня встречается с Владимиром Путиным, сообщает zerkalo.io.

По официальной версии, «Лукашенко и Путин договорились о сегодняшней встрече 1 июля. Во время телефонного разговора».

«В графике Путина на эту неделю никакой встречи с Лукашенко не значилось.

Накануне, общаясь с журналистами, Песков ничего о возможности переговоров с президентом Белоруссии не говорил. В чем экстренность встречи Путина и Лукашенко?», — отмечает телеграм-канал «Пул № 3», который ведет журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

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