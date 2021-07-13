Неожиданный визит: Лукашенко летит к Путину в Санкт-Петербург

Неожиданный визит: Лукашенко летит к Путину в Санкт-Петербург40
- 13.07.2021, 9:36
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В графике Путина на эту неделю никакой встречи с Тараканом не значилось.
Лукашенко сегодня встречается с Владимиром Путиным, сообщает zerkalo.io.
По официальной версии, «Лукашенко и Путин договорились о сегодняшней встрече 1 июля. Во время телефонного разговора».
«В графике Путина на эту неделю никакой встречи с Лукашенко не значилось.
Накануне, общаясь с журналистами, Песков ничего о возможности переговоров с президентом Белоруссии не говорил. В чем экстренность встречи Путина и Лукашенко?», — отмечает телеграм-канал «Пул № 3», который ведет журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.